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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574620320.html
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч
С начала распространения коронавируса в мире скончался 603 691 пациент с подтвержденным COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T22:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
южная америка
европа
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592009_0:210:3068:1936_1400x0_80_0_0_29e3b3e79fd978e5d3b87bc0a6339cc0.jpg
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60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, южная америка, европа, в мире

Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч

22:26 20.07.2020 (обновлено: 22:38 20.07.2020)
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкДезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. С начала распространения коронавируса в мире скончался 603 691 пациент с подтвержденным COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
За последние сутки зафиксировали 5111 летальных исходов, заразились 229 780 человек.
Общее число случаев инфицирования достигло 14 348 858.
Больше всего заражений в Северной и Южной Америке — 7 584 675 и Европе — 3 079 218.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗЮжная АмерикаЕвропаВ мире
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