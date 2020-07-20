https://ria.ru/20200720/1574620320.html
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч
С начала распространения коронавируса в мире скончался 603 691 пациент с подтвержденным COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T22:26
2020-07-20T22:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
южная америка
европа
в мире
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южная америка
европа
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, южная америка, европа, в мире