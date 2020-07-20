https://ria.ru/20200720/1574620276.html
ПВО Сирии отразили атаку в небе над Дамаском
Системы противовоздушной обороны Сирии поразили вражеские цели в небе над Дамаском, передает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T22:23
2020-07-20T22:23
война в сирии
война в сирии
сирия
дамаск (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573340499_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_da956dc7bb35e2a1f638132c31261bbd.jpg
https://ria.ru/20200718/1574521718.html
2
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573340499_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_da956dc7bb35e2a1f638132c31261bbd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573340499_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_1c86f015e91ad54ed8bb86c5c435170f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573340499_98:0:2145:2047_1400x0_80_0_0_c33e0a533d00d2b3b66cb82ffbb743a1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, сирия, дамаск (город), в мире