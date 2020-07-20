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Война в Сирии
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ПВО Сирии отразили атаку в небе над Дамаском
Системы противовоздушной обороны Сирии поразили вражеские цели в небе над Дамаском, передает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T22:23
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353
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война в сирии, сирия, дамаск (город), в мире

ПВО Сирии отразили атаку в небе над Дамаском

22:23 20.07.2020
2031
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской армии на на базе ВВС Сирии
Военнослужащий сирийской армии на на базе ВВС Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЙРУТ, 20 июл - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Сирии поразили вражеские цели в небе над Дамаском, передает сирийское государственное агентство САНА.
"Системы ПВО отразили атаку вражеских объектов в небе над Дамаском", - сообщает агентство.
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
18 июля, 02:02Война в Сирии
В Сирии сообщили, что ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Какого рода была атака, не уточняется.
1101860022
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Война в СирииВойна в СирииСирияДамаск (город)В мире
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