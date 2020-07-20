https://ria.ru/20200720/1574620185.html
Депутат Госдумы от Чечни прокомментировал санкции США против Кадырова
Госдепартамент Соединенных Штатов Америки продемонстрировал собственное бессилие, решив ввести санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи, самим... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T22:14
2020-07-20T22:14
санкции
чеченская республика (чечня)
госдума рф
рамзан кадыров
сша
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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санкции, чеченская республика (чечня), госдума рф, рамзан кадыров, сша, политика
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Госдепартамент Соединенных Штатов Америки продемонстрировал собственное бессилие, решив ввести санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова
и его семьи, самим США до сих пор не удалось пресечь многочисленные нарушения прав человека на своей территории, заявил РИА Новости депутат Госдумы
от Чеченской республики Шамсаил Саралиев.
Государственный департамент США
в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Под санкции также попали жена и дочери главы Чечни.
"Госдепартамент США на весь мир продемонстрировал беспредел и собственную слабость, включив в свои санкционные списки членов семьи главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова - женщин и детей, которые живут своей жизнью, не нарушают ничьих прав и которым нет никакого дела до каких-то там заокеанских санкций", - сказал Саралиев.
По его словам, введенные против Кадырова и его семьи санкции - откровенный показатель бессилия американских властей, "которые в собственной стране никак не могут справиться с многочисленными нарушениями прав человека, творят беззаконие, спонсируют и покрывают преступников".
"Чеченская Республика на сегодняшний день один из самых безопасных российских регионов, любой здравомыслящий человек имеет возможность убедиться в этом, приехав в республику лично", - добавил Саралиев.
Парламентарий подчеркнул, что подобные заявления госдепа настолько смешны и нелепы, что вызывают лишь жалость.
"Это наглядный показатель того, что США не являются правовым государством, предсмертная агония властей страны, в которой они никак не могут навести порядок. Как говорится, в чужом глазу соринку видят, а своем бревна не замечают", - заключил Саралиев.