Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США

ГРОЗНЫЙ, 20 июл - РИА Новости. Старшая дочь главы Чечни, руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова выразила недоумение в связи с включением ее в американский черный список, заявив, что такое "и предположить не могла".
Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в черный список лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что внесение в список также распространяется на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат Кадырову и Карину (она же Хадижат) Кадырову.
"Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка отца остаётся незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки", - написала Кадырова на своей странице в Instagram. По ее словам, именно этот факт позволил ей еще раз убедиться в правильности своих поступков.
"Всегда и во всем я была, есть и буду своему отцу верной помощницей… Я следую исключительно правильным путём Ахмата-Хаджи Кадырова, и в команде КРА, я - самый счастливый человек", - заключила она.
Внесение в черный список означает запрет на въезд в США. Ранее Кадыров уже был внесен в санкционный список минфина США.