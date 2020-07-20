Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США

"Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка отца остаётся незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки", - написала Кадырова на своей странице в Instagram. По ее словам, именно этот факт позволил ей еще раз убедиться в правильности своих поступков.