Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574620078.html
Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США
Старшая дочь главы Чечни, руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова выразила недоумение в связи с включением ее в американский черный список, заявив, что РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T22:10
майк помпео
министерство финансов сша
айшат кадырова
рамзан кадыров
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148909/08/1489090860_0:0:2944:1656_1400x0_80_0_0_f73ef38dbb6bc4050c2c4d33a50fe7bc.jpg
https://ria.ru/20200720/1574614169.html
Правильные слова!
74
моргни два раза если находишься в плену
34
7
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/148909/08/1489090860_0:0:2944:1656_1400x0_80_0_0_f73ef38dbb6bc4050c2c4d33a50fe7bc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148909/08/1489090860_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_5b00219c6fcb413fce47404254681375.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148909/08/1489090860_404:0:2452:2048_1400x0_80_0_0_99f635f1142b1b81614278105401b0fe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, министерство финансов сша, айшат кадырова, рамзан кадыров, сша, общество

Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США

22:10 20.07.2020
15373
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлавный дизайнер Дома моды "Firdaws", дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова на показе своей коллекции в Грозном
Главный дизайнер Дома моды Firdaws, дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова на показе своей коллекции в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 20 июл - РИА Новости. Старшая дочь главы Чечни, руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова выразила недоумение в связи с включением ее в американский черный список, заявив, что такое "и предположить не могла".
Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в черный список лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что внесение в список также распространяется на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат Кадырову и Карину (она же Хадижат) Кадырову.
"Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка отца остаётся незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки", - написала Кадырова на своей странице в Instagram. По ее словам, именно этот факт позволил ей еще раз убедиться в правильности своих поступков.
"Всегда и во всем я была, есть и буду своему отцу верной помощницей… Я следую исключительно правильным путём Ахмата-Хаджи Кадырова, и в команде КРА, я - самый счастливый человек", - заключила она.
Внесение в черный список означает запрет на въезд в США. Ранее Кадыров уже был внесен в санкционный список минфина США.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 18:43
Обвинения США против Кадырова должны быть доказаны в суде, заявил Слуцкий
2111881123
Обсудить 7
Майк ПомпеоМинистерство финансов СШААйшат КадыроваРамзан КадыровСШАОбщество
Популярные комментарии
Правильные слова!
20 июля, 22:17
Ярослав Погодин
6130019
моргни два раза если находишься в плену
20 июля, 22:38
НЕНиколай Ефимов
71700010
Рекомендуем
Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев
Депутат Госдумы от Чечни прокомментировал санкции США против Кадырова
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
В Чечне призвали США "помалкивать о правах человека"
Курс рубля
Курс рубля уверенно вырос по отношению к доллару и евро
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Крестный отец Ефремова рассказал о мучениях актера
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова проверила условия содержания Фургала в СИЗО
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале "Евровидения"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Логотип телеканала RT
YouTube заблокировал серию проекта RT о коронавирусе
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Сотрудник полиции
Полиция задержала участников танцев на МКАД
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Соединенном Королевстве
Солдаты армии Израиля
Израиль отказался комментировать сообщения об отражении атаки ПВО Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51В Чите рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой
04:42Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
Лента новостейМолния