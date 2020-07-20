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Война в Сирии
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Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо
Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T22:01
война в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
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353
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война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо

22:01 20.07.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Дадих, 1 обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, 2 обстрела населенного пункта Урум-Эс-Сугра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат Ан-Нусра"*, - сказал он.
Щербицкий сообщил, что подразделениями российской военной полиции продолжается сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамр, организованное с 25 мая российским Центром по примирению враждующих сторон во взаимодействии с местными администрациями в сирийских провинциях Ракка и Хасеке.
Таким образом, с 25 мая сопровождено более 20 тысяч гражданских автотранспортных средств и свыше 41 тысячи человек, проследовавших в обоих направлениях.
"За прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано", - добавил Щербицкий.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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