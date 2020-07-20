Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо

"Зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Дадих, 1 обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, 2 обстрела населенного пункта Урум-Эс-Сугра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат Ан-Нусра"*, - сказал он.
Щербицкий сообщил, что подразделениями российской военной полиции продолжается сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамр, организованное с 25 мая российским Центром по примирению враждующих сторон во взаимодействии с местными администрациями в сирийских провинциях Ракка и Хасеке.
Таким образом, с 25 мая сопровождено более 20 тысяч гражданских автотранспортных средств и свыше 41 тысячи человек, проследовавших в обоих направлениях.
"За прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано", - добавил Щербицкий.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России