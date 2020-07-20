В Доминикане вводят комендантский час из-за COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл – РИА Новости. Власти Доминиканы вводят комендантский час в стране для борьбы с COVID-19, его время будет разным в зависимости от региона, сообщила администрация президента.
"Положения 1 и 2 указа 266-20 вступают в силу с 21 июля 2020 года сроком на 20 дней. Этим указом президент вводит дифференцированный комендантский час на всей территории страны", - говорится в сообщении.
В ряде регионов он будет начинаться с 7 вечера, в других с 8 и длиться до 5 утра.
Передвигаться в это время будет разрешено лишь медикам, службам безопасности, журналистам, работникам продуктовых магазинов, заправок, сотрудникам компаний, поддерживающих инфраструктуру и коммуникации, служащим кладбищ.
В Доминикане подтверждено 53 956 случаев заболевания коронавирусом, погибли 993 человека, выздоровел 25 561 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.