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В Доминикане вводят комендантский час из-за COVID-19
Власти Доминиканы вводят комендантский час в стране для борьбы с COVID-19, его время будет разным в зависимости от региона, сообщила администрация президента. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, доминикана, в мире

В Доминикане вводят комендантский час из-за COVID-19

21:52 20.07.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаСанто-Доминго. Самое старое кафе города
Санто-Доминго. Самое старое кафе города
© РИА Новости / Мария Селиванова
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл – РИА Новости. Власти Доминиканы вводят комендантский час в стране для борьбы с COVID-19, его время будет разным в зависимости от региона, сообщила администрация президента.
"Положения 1 и 2 указа 266-20 вступают в силу с 21 июля 2020 года сроком на 20 дней. Этим указом президент вводит дифференцированный комендантский час на всей территории страны", - говорится в сообщении.
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В ряде регионов он будет начинаться с 7 вечера, в других с 8 и длиться до 5 утра.
Передвигаться в это время будет разрешено лишь медикам, службам безопасности, журналистам, работникам продуктовых магазинов, заправок, сотрудникам компаний, поддерживающих инфраструктуру и коммуникации, служащим кладбищ.
В Доминикане подтверждено 53 956 случаев заболевания коронавирусом, погибли 993 человека, выздоровел 25 561 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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