https://ria.ru/20200720/1574619322.html
В Москве-реке нашли тело новорожденной девочки
Следователи организовали проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве-реке около гидротехнического шлюза в подмосковном Лыткарино, сообщает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:48
2020-07-20T21:48
москва-река
следственный комитет россии (ск рф)
лыткарино
происшествия
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https://ria.ru/20200702/1573806030.html
1
лыткарино
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:206:2331:1517_1400x0_80_0_0_93d39bccf1834284fc3370c2910da506.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва-река, следственный комитет россии (ск рф), лыткарино, происшествия