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В Москве-реке нашли тело новорожденной девочки
Следователи организовали проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве-реке около гидротехнического шлюза в подмосковном Лыткарино, сообщает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:48
москва-река
следственный комитет россии (ск рф)
лыткарино
происшествия
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лыткарино
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва-река, следственный комитет россии (ск рф), лыткарино, происшествия

В Москве-реке нашли тело новорожденной девочки

21:48 20.07.2020
3014
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве-реке около гидротехнического шлюза в подмосковном Лыткарино, сообщает пресс-служба СУСК по области.
"Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 20 июля в Москве-реке около гидротехнического шлюза в городе Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденной девочки с гнилостными изменениями.
Проводится проверка, осмотрено место происшествия, опрошены работники гидроузла, назначена судебно-медицинская экспертиза. Приняты меры к установлению матери ребенка.
Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве
2 июля, 16:58
В Москве-реке нашли тело младенца
3215205
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Москва-рекаСледственный комитет России (СК РФ)ЛыткариноПроисшествия
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