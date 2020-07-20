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В Бразилии два министра заразились коронавирусом
Министр образования Бразилии Милтон Рибейру и министр по гражданским правам Оникс Лоренцони сообщили, что заразились коронавирусом. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:42
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353
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В Бразилии два министра заразились коронавирусом

21:41 20.07.2020 (обновлено: 21:42 20.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министр образования Бразилии Милтон Рибейру и министр по гражданским правам Оникс Лоренцони сообщили, что заразились коронавирусом.
"В четверг вечером я начал ощущать симптомы, которые могли быть связаны с COVID; в пятницу я прошел тестирование, включая ПЦР-тест, и сегодня был получен результат, был обнаружен COVID", - написал министр Лоренцони в своем аккаунте в Twitter.
Министр образования Милтон Рибейру также сообщил о своем диагнозе в Twitter.
"Сегодня утром я получил положительный результат на COVID; я уже лечусь и буду работать удаленно", - написал министр.
62-летний Рибейру вступил в должность министра на прошлой неделе, тест на коронавирус был проведен после того, как он пообщался с президентом Жаиром Болсонару, когда еще не было известно, что тот также был инфицирован.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруКоронавирусыБразилияВ мире
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