В Бразилии два министра заразились коронавирусом

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министр образования Бразилии Милтон Рибейру и министр по гражданским правам Оникс Лоренцони сообщили, что заразились коронавирусом.
"В четверг вечером я начал ощущать симптомы, которые могли быть связаны с COVID; в пятницу я прошел тестирование, включая ПЦР-тест, и сегодня был получен результат, был обнаружен COVID", - написал министр Лоренцони в своем аккаунте в Twitter.
Министр образования Милтон Рибейру также сообщил о своем диагнозе в Twitter.
"Сегодня утром я получил положительный результат на COVID; я уже лечусь и буду работать удаленно", - написал министр.
62-летний Рибейру вступил в должность министра на прошлой неделе, тест на коронавирус был проведен после того, как он пообщался с президентом Жаиром Болсонару, когда еще не было известно, что тот также был инфицирован.
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