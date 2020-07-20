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Курс рубля уверенно вырос по отношению к доллару и евро
Рубль вечером ощутимо повышался к доллару и евро, отыгрывая решение S&P по России. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:43
2020-07-20T22:24
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Вацлав Петров
Курс рубля за время правления ныне обнулённого упал не так сильно как кажется - с примерно 27 до 70...
82
Арсен Енгибаров
Стабильность чувствуется: стабильно вниз.
58
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, московская биржа, промсвязьбанк, brent, экономика
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль вечером ощутимо повышался к доллару и евро, отыгрывая решение S&P по России.
Повышение стоимости нефти и западных фондовых индексов добавило позитива в динамику российской валюты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20:58 мск снижался на 52 копейки, до 71,35 рубля, курс евро прибавлял 59 копеек, до 81,61 рубля, следует из данных Московской биржи
.
Рубль пошел вверх после слабой недели
Российская валюта начала неделю коррекционным ростом после слабой динамики прошлой. Так, доллар за предыдущие пять торговых сессий вырос более чем на 1,1 рубля, а евро — на 2,3 рубля.
Позитивный фон создало решение международного агентства S&P Global Ratings, подтвердившего долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-, прогноз — стабильный.
Агентство ожидает, что фискальный баланс России позволит ослабить риски, которые создает пандемия коронавируса для финансовой стабильности страны.
Нефть Brent
вечером прибавляла 0,4 процента, ее стоимость достигла 43,3 доллара за баррель, давая позитивный сигнал курсу рубля.
Поддержка пришла также от новостей об успешных испытаниях вакцины от COVID-19. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об очередных успехах. Исследования показали, что вакцина была безопасна и вызывала иммунный ответ у пациентов.
В итоге евро и доллар снижаются вечером к рублю на 0,6 процента. Рублевая цена нефти колеблется около 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.