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Курс рубля уверенно вырос по отношению к доллару и евро
Рубль вечером ощутимо повышался к доллару и евро, отыгрывая решение S&P по России. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T22:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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динамика курсов валют, московская биржа, промсвязьбанк, brent, экономика

Курс рубля уверенно вырос по отношению к доллару и евро

21:43 20.07.2020 (обновлено: 22:24 20.07.2020)
12010
© Depositphotos / valphotoКурс рубля
Курс рубля
© Depositphotos / valphoto
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль вечером ощутимо повышался к доллару и евро, отыгрывая решение S&P по России.
Повышение стоимости нефти и западных фондовых индексов добавило позитива в динамику российской валюты.
Электронное табло с символикой доллара в Москве
17 июля, 05:48Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
Курс доллара расчетами "завтра" на 20:58 мск снижался на 52 копейки, до 71,35 рубля, курс евро прибавлял 59 копеек, до 81,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль пошел вверх после слабой недели

Российская валюта начала неделю коррекционным ростом после слабой динамики прошлой. Так, доллар за предыдущие пять торговых сессий вырос более чем на 1,1 рубля, а евро — на 2,3 рубля.
Позитивный фон создало решение международного агентства S&P Global Ratings, подтвердившего долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-, прогноз — стабильный.
Агентство ожидает, что фискальный баланс России позволит ослабить риски, которые создает пандемия коронавируса для финансовой стабильности страны.
Российские рубли
11 июля, 08:00
"Пропал аппетит". Что будет в августе с курсом рубля
Нефть Brent вечером прибавляла 0,4 процента, ее стоимость достигла 43,3 доллара за баррель, давая позитивный сигнал курсу рубля.
Поддержка пришла также от новостей об успешных испытаниях вакцины от COVID-19. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об очередных успехах. Исследования показали, что вакцина была безопасна и вызывала иммунный ответ у пациентов.
В итоге евро и доллар снижаются вечером к рублю на 0,6 процента. Рублевая цена нефти колеблется около 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
19 июня, 16:04
Набиуллина рассказала о преимуществах плавающего курса рубля
698744126
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Динамика курсов валютМосковская биржаПромсвязьбанкBrentЭкономика
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Курс рубля за время правления ныне обнулённого упал не так сильно как кажется - с примерно 27 до 70...
20 июля, 21:54
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20 июля, 22:02
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