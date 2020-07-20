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Медиавойны
https://ria.ru/20200720/1574619050.html
YouTube заблокировал серию проекта RT о коронавирусе
Видеохостинг YouTube заблокировал одну из серий проекта RT о коронавирусе из-за "ложной информации". РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T22:34
телеканал rt
медиавойны
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон красовский
youtube
воз
москва
медиа - общество
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https://ria.ru/20200720/1574582866.html
Фейковый ваш ютуб, сплошной рассадник прозападной пропаганды. Вот его бы и следовало заблокировать.
144
"фейкньюс" - это то, что в ваши уши ежедневно заливают ваши украинские СМИ...
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_0:132:3036:1840_1400x0_80_0_0_0481bfd01119808e849e996a8ec6d77e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеканал rt, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон красовский, youtube, воз, москва, медиа - общество, общество

YouTube заблокировал серию проекта RT о коронавирусе

21:38 20.07.2020 (обновлено: 22:34 20.07.2020)
3622
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал одну из серий проекта RT о коронавирусе из-за "ложной информации".
"YouTube заблокировал серию "Эпидемии" Антона Красовского про то, как раскупали продукты в начале пандемии COVID-19. Якобы в ролике содержалась "ложная информация" о коронавирусе, противоречащая официальным источникам ВОЗ", — написал телеканал в своем Telegram-канале.
RT подаст жалобу на блокировку.
Ранее YouTube блокировал ролик с интервью Красовского с Денисом Проценко, главврачом больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с COVID-19.
Сначала видеосервис сообщил, что удалил ролик, "так как он не соответствует" правилам, но впоследствии признал ошибку и восстановил его.
Социальная сеть Фейсбук
Вчера, 11:22
Facebook удалил ролик RT Arabic о лекарстве против COVID-19
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МедиавойныТелеканал RTКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КрасовскийYouTubeВОЗМоскваМедиа - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Фейковый ваш ютуб, сплошной рассадник прозападной пропаганды. Вот его бы и следовало заблокировать.
21 июля, 01:03
Unnamed User
13520331
"фейкньюс" - это то, что в ваши уши ежедневно заливают ваши украинские СМИ...
20 июля, 23:39
Г Б
9561613
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