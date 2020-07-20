https://ria.ru/20200720/1574619050.html
YouTube заблокировал серию проекта RT о коронавирусе
Видеохостинг YouTube заблокировал одну из серий проекта RT о коронавирусе из-за "ложной информации". РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:38
2020-07-20T22:34
телеканал rt
медиавойны
коронавирус в россии
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воз
москва
медиа - общество
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https://cdn23.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_0:132:3036:1840_1400x0_80_0_0_0481bfd01119808e849e996a8ec6d77e.jpg
https://ria.ru/20200720/1574582866.html
Unnamed User
Фейковый ваш ютуб, сплошной рассадник прозападной пропаганды. Вот его бы и следовало заблокировать.
144
Г Б
"фейкньюс" - это то, что в ваши уши ежедневно заливают ваши украинские СМИ...
112
63
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_0:132:3036:1840_1400x0_80_0_0_0481bfd01119808e849e996a8ec6d77e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_305:0:3036:2048_1400x0_80_0_0_0515c56861c00ea793f329528b74e910.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_821:0:2869:2048_1400x0_80_0_0_04c9b1f75adc9d0a2d5c5ed1816da0b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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