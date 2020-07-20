В Чечне призвали США "помалкивать о правах человека"

ГРОЗНЫЙ, 20 июл - РИА Новости. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов призвал американских политиков "помалкивать о правах человека" в ответ на внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в черный список.
Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в черный список лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека.
"Видимо, господин (госсекретарь США Майк) Помпео забыл о том, какую страну представляет. На фоне событий, происходящих в США и напрямую связанных с нарушением прав человека, ему, как и другим американским политикам, следовало бы помалкивать о "правах человека". Как говорится, "соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном", - написал Даудов в своем Instagram.
По его словам, в Чечне права человека и гражданина возведены в ранг приоритетных государственных задач, а глава республики Рамзан Кадыров является гарантом прав и свобод.
"Чеченский народ любит своего лидера, дорожит им и охраняет его. А свои санкции приберегите для тех, на кого они и правда действуют. Потому что нам на них, как говорится, "с высокой колокольни..." - заключил Даудов.
Внесение в черный список означает запрет на въезд в США. Ранее Кадыров уже был внесен в санкционный список минфина США.