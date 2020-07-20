В Чечне призвали США "помалкивать о правах человека"

По его словам, в Чечне права человека и гражданина возведены в ранг приоритетных государственных задач, а глава республики Рамзан Кадыров является гарантом прав и свобод.

"Чеченский народ любит своего лидера, дорожит им и охраняет его. А свои санкции приберегите для тех, на кого они и правда действуют. Потому что нам на них, как говорится, "с высокой колокольни..." - заключил Даудов.