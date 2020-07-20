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В Чечне призвали США "помалкивать о правах человека"
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов призвал американских политиков "помалкивать о правах человека" в ответ на внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в черный... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:32
магомед даудов
министерство финансов сша
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
сша
политика
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Браво!
38
Респект, США, как раньше Украина, в полной "пятой точке", а туда же, по привычке за права человека вякают.
26
4
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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магомед даудов, министерство финансов сша, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, сша, политика

В Чечне призвали США "помалкивать о правах человека"

21:28 20.07.2020 (обновлено: 21:32 20.07.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 20 июл - РИА Новости. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов призвал американских политиков "помалкивать о правах человека" в ответ на внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в черный список.
Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в черный список лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека.
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"Видимо, господин (госсекретарь США Майк) Помпео забыл о том, какую страну представляет. На фоне событий, происходящих в США и напрямую связанных с нарушением прав человека, ему, как и другим американским политикам, следовало бы помалкивать о "правах человека". Как говорится, "соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном", - написал Даудов в своем Instagram.
По его словам, в Чечне права человека и гражданина возведены в ранг приоритетных государственных задач, а глава республики Рамзан Кадыров является гарантом прав и свобод.
"Чеченский народ любит своего лидера, дорожит им и охраняет его. А свои санкции приберегите для тех, на кого они и правда действуют. Потому что нам на них, как говорится, "с высокой колокольни..." - заключил Даудов.
Внесение в черный список означает запрет на въезд в США. Ранее Кадыров уже был внесен в санкционный список минфина США.
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Магомед ДаудовМинистерство финансов СШАЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСШАПолитика
Популярные комментарии
Браво!
20 июля, 21:31
А Андрей Мартынов
3400004
Респект, США, как раньше Украина, в полной "пятой точке", а туда же, по привычке за права человека вякают.
20 июля, 21:34
Александр Невский
2200004
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