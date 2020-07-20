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В Госдуму внесли проект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму проект, усиливающий ответственность за нарушение законодательства при взыскании просроченной задолженности с граждан, штраф за РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:25
россия
госдума рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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россия, госдума рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

21:25 20.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы России
У здания Государственной Думы России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект, усиливающий ответственность за нарушение законодательства при взыскании просроченной задолженности с граждан, штраф за такое нарушение может составить до 500 тысяч рублей, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в КоАП РФ.
Инициативой предусматривается повышение штрафа за совершение кредитором или действующим в его интересах лицом шагов, направленных на возврат просроченного долга с нарушением законодательства РФ: для должностных лиц штраф составит от 20 до 200 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев (действует от 10 до 100 тысяч) до одного года, для юрлиц - от 50 до 500 тысяч рублей (сейчас от 20 до 200 тысяч).
В пояснительной записке отмечается, что ФССП РФ будет наделено полномочием по рассмотрению данных правонарушений.
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Вчера, 16:52
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РоссияГосдума РФФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
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