В Госдуму внесли проект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Инициативой предусматривается повышение штрафа за совершение кредитором или действующим в его интересах лицом шагов, направленных на возврат просроченного долга с нарушением законодательства РФ: для должностных лиц штраф составит от 20 до 200 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев (действует от 10 до 100 тысяч) до одного года, для юрлиц - от 50 до 500 тысяч рублей (сейчас от 20 до 200 тысяч).