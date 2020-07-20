В Нижнем Новгороде не нашли источник сильного запаха газа

УФА, 20 июл - РИА Новости. Спасатели и сотрудники Роспотребнадзора Нижегородской области не нашли источник запаха газа, на который жаловались жители Нижнего Новгорода в воскресенье, проверкой займется прокуратура, сообщает ГУ МЧС по региону по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В воскресенье в экстренные службы Нижнего Новгорода поступали звонки от горожан с жалобой на сильный запах газа. Спасатели совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора выясняли источник запаха и проверяли качество воздуха.
"Поскольку не было зафиксировано аварий на крупных объектах, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, то не была задействована система общегородского информационного оповещения. Управление МЧС по Нижегородской области провело все необходимые проверки, но источник запаха обнаружен не был. В результате для выяснения причин правительство региона обратилось в региональную прокуратуру, которая организовала проверку", - сообщает ГУ МЧС по области.
Ведомство информирует, что по результатам анализа проб воздуха установлено, что содержание загрязняющих веществ не превышало предельно допустимые концентрации.
"За то время, пока в городе фиксировался запах одоранта, который используется в газификации, в скорую помощь поступило на 15% звонков больше, чем обычно: нижегородцы хотели знать, что произошло и как уберечься от отравления. При этом 47 нижегородцев пожаловались на ухудшение самочувствия. Госпитализаций в медицинские учреждения Нижнего Новгорода и угроз здоровья нижегородцам в связи с запахом одоранта не было", - говорится в сообщении спасателей.
Ранее в СМИ прошла информация, что источником загрязнения воздуха могли стать предприятия города. В одной из крупных компаний Нижнего Новгорода, ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", РИА Новости сообщили, что аварий на производстве не было. "Все объекты предприятия 19 июля 2020 года работали в штатном режиме. Никаких ремонтных и профилактических работ на объектах не проводилось. Системы автоматики функционировали и продолжают функционировать стабильно, утечек газа и одоранта (вещество для придания газу запаха) не зафиксировано. Надзорными органами также ведется независимая проверка, о результатах которой компания сообщит", - прокомментировали агентству в компании.