В Нижнем Новгороде не нашли источник сильного запаха газа

В воскресенье в экстренные службы Нижнего Новгорода поступали звонки от горожан с жалобой на сильный запах газа. Спасатели совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора выясняли источник запаха и проверяли качество воздуха.

"Поскольку не было зафиксировано аварий на крупных объектах, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, то не была задействована система общегородского информационного оповещения. Управление МЧС по Нижегородской области провело все необходимые проверки, но источник запаха обнаружен не был. В результате для выяснения причин правительство региона обратилось в региональную прокуратуру, которая организовала проверку", - сообщает ГУ МЧС по области.

Ведомство информирует, что по результатам анализа проб воздуха установлено, что содержание загрязняющих веществ не превышало предельно допустимые концентрации.

"За то время, пока в городе фиксировался запах одоранта, который используется в газификации, в скорую помощь поступило на 15% звонков больше, чем обычно: нижегородцы хотели знать, что произошло и как уберечься от отравления. При этом 47 нижегородцев пожаловались на ухудшение самочувствия. Госпитализаций в медицинские учреждения Нижнего Новгорода и угроз здоровья нижегородцам в связи с запахом одоранта не было", - говорится в сообщении спасателей.