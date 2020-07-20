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Силовики обстреляли из минометов окраины Горловки, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли из минометов и снайперского оружия окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки, заявил глава РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:20
ситуация в днр и лнр
вооруженный конфликт на востоке украины
иван приходько
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
горловка
в мире
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донецкая народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины, иван приходько, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, горловка, в мире

Силовики обстреляли из минометов окраины Горловки, заявили в ДНР

21:20 20.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНа месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов и снайперского оружия окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки, заявил глава городской администрации Иван Приходько.
"Поселок 6/7 (поселок шахты 6/7 на окраине Горловки - ред.) Прямое в дом мирной 120 миллиметров. Вынесло двери, пробита кровля. Дом жилой, без пострадавших. Обстрел тяжелым (вооружением - ред.) продолжается, работает снайпер. Будьте осторожны", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
Позже в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили подтвердили информацию о повреждении жилого дома на окраине Горловки.
2002112
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГорловкаВ мире
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