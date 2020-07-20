https://ria.ru/20200720/1574618618.html
Тегеран заинтересован в новых российских вооружениях, заявил посол Ирана
Тегеран заинтересован в закупке новейшего российского вооружения, Москва является приоритетным партнером по ВТС, заявил в понедельник посол Ирана в России Казем РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:21
2020-07-20T21:21
казем джалали
москва
тегеран (город)
иран
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200715/1574389579.html
1
москва
тегеран (город)
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казем джалали, москва, тегеран (город), иран, безопасность, в мире