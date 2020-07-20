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Тегеран заинтересован в новых российских вооружениях, заявил посол Ирана
Тегеран заинтересован в закупке новейшего российского вооружения, Москва является приоритетным партнером по ВТС, заявил в понедельник посол Ирана в России Казем РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:21
казем джалали
москва
тегеран (город)
иран
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казем джалали, москва, тегеран (город), иран, безопасность, в мире

Тегеран заинтересован в новых российских вооружениях, заявил посол Ирана

21:21 20.07.2020
770
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Тегеран заинтересован в закупке новейшего российского вооружения, Москва является приоритетным партнером по ВТС, заявил в понедельник посол Ирана в России Казем Джалали.
"Естественно, это так", - сказал он в интервью "Коммерсанту", отвечая на вопрос, заинтересован ли Иран в приобретении новых вооружений у России.
Тегеран
15 июля, 15:05
Иран продолжит сотрудничать с Россией
"Мы будем проводить консультации с Россией по поводу того, что нам необходимо для укрепления нашей обороноспособности. Российское правительство и российский народ были и остаются рядом с нами в трудные минуты. В этом плане для нас Россия — приоритетный партнер ... У России в этой сфере большие возможности, и мы надеемся, что наши связи в этой области со временем будут только крепнуть", - отметил Джалали.
8900201
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Казем ДжалалиМоскваТегеран (город)ИранБезопасностьВ мире
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