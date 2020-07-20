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https://ria.ru/20200720/1574618379.html
В Турции за сутки 931 человек заболел COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 931, умерли 17 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:06
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
турция
в мире
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, турция, в мире

В Турции за сутки 931 человек заболел COVID-19

21:06 20.07.2020
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Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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АНКАРА, 20 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 931, умерли 17 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлен 931 новый случай COVID-19, всего заразившихся - 220 572. Умерли 17 больных, всего умерших – 5508. Вылечились сегодня 992 пациента, всего - 203 002", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТурцияВ мире
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