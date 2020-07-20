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МИД призвал всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии
Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии, военного решения там нет, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:03
ближний восток
михаил богданов
москва
ливия
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ближний восток, михаил богданов, москва, ливия, в мире

МИД призвал всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии

21:03 20.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии, военного решения там нет, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.
"Мы выступаем за незамедлительное прекращение боевых действий и начало политического диалога по постконфликтному обустройству Ливии и формированию единых общеливийских органов государственной власти на базе соответствующих резолюций СБ ООН и решений Международной берлинской конференции", - сказал Богданов в интервью египетской газете "Аль-Ахрам".
"К сожалению, перемирие оказалось непродолжительным, активные боевые действия возобновились. Будем продолжать подталкивать Анкару к конструктивному воздействию на правительство Файеза Сарраджа. При этом работаем и с американцами, и с европейцами, и с ведущими региональными странами", - отметил Богданов.
Он напомнил, что 8 июня состоялся телефонный разговор президентов России и Египта, "значительная часть их беседы была посвящена ситуации в Ливии".
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 19:52
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Ближний ВостокМихаил БогдановМоскваЛивияВ мире
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