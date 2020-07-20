https://ria.ru/20200720/1574618123.html
МИД опроверг сообщения о разногласиях с Дамаском
Москва опровергает сообщения о разногласиях с Дамаском, эти фейки направлены на подрыв сотрудничества России и САР, заявил в понедельник спецпредставитель... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T20:49
2020-07-20T20:51
ближний восток
михаил богданов
война в сирии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
сирия
в мире
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https://ria.ru/20200720/1574592820.html
1
ближний восток
москва
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_392e203c738b830f2ee6e09622bc7865.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, михаил богданов, война в сирии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сирия, в мире