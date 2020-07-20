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МИД опроверг сообщения о разногласиях с Дамаском
Москва опровергает сообщения о разногласиях с Дамаском, эти фейки направлены на подрыв сотрудничества России и САР, заявил в понедельник спецпредставитель... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T20:51
ближний восток
михаил богданов
война в сирии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
сирия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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ближний восток, михаил богданов, война в сирии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сирия, в мире

МИД опроверг сообщения о разногласиях с Дамаском

20:49 20.07.2020 (обновлено: 20:51 20.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва опровергает сообщения о разногласиях с Дамаском, эти фейки направлены на подрыв сотрудничества России и САР, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.
"За различного рода спекуляциями о якобы имеющих место разногласиях между Москвой и Дамаском в действительности ничего не стоит. Подобного рода искусственно раздутые информационные вбросы нацелены на формирование искаженного представления о российско-сирийских отношениях и специально разыгрываются враждебно настроенными к обеим странам сторонами", - сказал Богданов.
"Как представляется, такие шаги идут в русле оказания общего политического и экономического давления на Сирию, которая при поддержке России смогла блокировать попытки навязать ей военным путем чужую волю", - подчеркнул замглавы МИД РФ в интервью газете Аль-Ахрам.
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Ближний ВостокМихаил БогдановВойна в СирииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваСирияВ мире
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