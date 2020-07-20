В Израиле еще 1641 человек заразился коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло за сутки на 1641 и составило в понедельник вечером 51 676, еще шесть пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 415 человек, сообщает министерство здравоохранения.

По данным минздрава, сейчас болеют 29 201 человек, в тяжелом состоянии находятся 264 пациента, из них 80 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 22 060 человек уже выздоровели.

В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля, в стране должны были закрыть спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Рестораны смогут работать только на вынос со вторника, 21 июля. Начиная с пятницы, 24 июля, будет запрещено пребывание на пляжах.

При этом, как пишут СМИ, в понедельник комиссия Кнессета по коронавирусу постановила, что пляжи и бассейны будут открыты по выходным, вопрос о работе ресторанов еще обсуждается.