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Распространение нового коронавируса
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В Израиле еще 1641 человек заразился коронавирусом
Число случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло за сутки на 1641 и составило в понедельник вечером 51 676, еще шесть пациентов с таким диагнозом скончались, РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T20:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
израиль
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире

В Израиле еще 1641 человек заразился коронавирусом

20:50 20.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло за сутки на 1641 и составило в понедельник вечером 51 676, еще шесть пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 415 человек, сообщает министерство здравоохранения.
По данным минздрава, сейчас болеют 29 201 человек, в тяжелом состоянии находятся 264 пациента, из них 80 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 22 060 человек уже выздоровели.
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В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля, в стране должны были закрыть спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Рестораны смогут работать только на вынос со вторника, 21 июля. Начиная с пятницы, 24 июля, будет запрещено пребывание на пляжах.
При этом, как пишут СМИ, в понедельник комиссия Кнессета по коронавирусу постановила, что пляжи и бассейны будут открыты по выходным, вопрос о работе ресторанов еще обсуждается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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