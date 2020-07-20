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Спикера парламента Венесуэлы госпитализировали с острой пневмонией
Спикер национальной ассамблеи Венесуэлы Луис Парра госпитализирован с острой пневмонией, сообщил депутат парламента Хосе Брито. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T20:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, луис парра, коронавирусы, венесуэла, в мире

Спикера парламента Венесуэлы госпитализировали с острой пневмонией

20:47 20.07.2020
207
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Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Спикер национальной ассамблеи Венесуэлы Луис Парра госпитализирован с острой пневмонией, сообщил депутат парламента Хосе Брито.
"Состояние ухудшилось, и вчера его срочно госпитализировали, ожидаем результатов ПЦР-теста на COVID-19", - сказал депутат в интервью радио Union.
По словам Брито, спикер парламента, который прошлую неделю находился дома с воспалением легких, прошел два экспресс-теста на новый коронавирус, оба из которых были отрицательными.
Луис Парра занял место спикера однопалатного парламента Венесуэлы в январе 2020 года, сместив на этом посту оппозиционера Хуана Гуаидо, его полномочия истекают в 2021 году.
В Венесуэле на данный момент выявлен 11 891 случай заболевания коронавирусом, погибли 112 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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