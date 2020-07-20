https://ria.ru/20200720/1574617886.html
В Туркмении введут новые ограничения
В Туркмении со вторника вводится ряд новых ограничений в целях профилактики инфекционных заболеваний, сообщает туркменский новостной сайт Ориент. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T20:38
2020-07-20T20:38
распространение нового коронавируса
туркмения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/134249/74/1342497454_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_f873298cb051b87e1b63a9240a58e8da.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, в мире
АШХАБАД, 20 июл - РИА Новости.
В Туркмении
со вторника вводится ряд новых ограничений в целях профилактики инфекционных заболеваний, сообщает туркменский новостной сайт Ориент
.
"Ряд новых ограничений вводится в Туркменистане со вторника в целях профилактики инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении сайта.
Так, с 21 июля по 1 августа 2020 года приостановят свою работу крупные торговые центры и рынки для проведения санитарной обработки и обеззараживающих работ. При этом на этих торговых предприятиях продолжат работать отделы продовольственных товаров и продукции повседневного спроса.
В этот период будут закрыты учреждения и предприятия сферы услуг: кинотеатры, театры, парки, игровые аттракционы, музеи, салоны красоты, парикмахерские, бани, химчистки и швейные ателье. Временно закроются спортивные объекты (плавательные бассейны, клубы по фитнесу и аэробике), краткосрочные платные курсы и игровые центры.
Со вторника и до конца месяца не будут работать предприятия общественного питания – рестораны, кафе, бары, столовые и чайханы. Предприятия общепита должны будут организовать доставку заказанных блюд населению.
Министерствам, ведомствам, а также учреждениям и предприятиям, независимо от форм собственности, рекомендовано поэтапно отправлять работников в трудовые отпуска.
В Туркмении, несмотря на сообщения властей об отсутствии случаев заболевания коронавирусом, введен всеобщий масочный режим и ряд ограничений. Также ранее появилась информация о закрытии на неопределенное время церквей, мечетей и мусульманских святынь для паломничества.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.