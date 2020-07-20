В Туркмении введут новые ограничения

АШХАБАД, 20 июл - РИА Новости. В Туркмении со вторника вводится ряд новых ограничений в целях профилактики инфекционных заболеваний, сообщает туркменский новостной сайт Ориент

"Ряд новых ограничений вводится в Туркменистане со вторника в целях профилактики инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении сайта.

Так, с 21 июля по 1 августа 2020 года приостановят свою работу крупные торговые центры и рынки для проведения санитарной обработки и обеззараживающих работ. При этом на этих торговых предприятиях продолжат работать отделы продовольственных товаров и продукции повседневного спроса.

В этот период будут закрыты учреждения и предприятия сферы услуг: кинотеатры, театры, парки, игровые аттракционы, музеи, салоны красоты, парикмахерские, бани, химчистки и швейные ателье. Временно закроются спортивные объекты (плавательные бассейны, клубы по фитнесу и аэробике), краткосрочные платные курсы и игровые центры.

Со вторника и до конца месяца не будут работать предприятия общественного питания – рестораны, кафе, бары, столовые и чайханы. Предприятия общепита должны будут организовать доставку заказанных блюд населению.

Министерствам, ведомствам, а также учреждениям и предприятиям, независимо от форм собственности, рекомендовано поэтапно отправлять работников в трудовые отпуска.

В Туркмении, несмотря на сообщения властей об отсутствии случаев заболевания коронавирусом, введен всеобщий масочный режим и ряд ограничений. Также ранее появилась информация о закрытии на неопределенное время церквей, мечетей и мусульманских святынь для паломничества.