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В России более 8,1 тысячи военных вылечились от COVID-19
Свыше 8,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 36 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T20:33
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, безопасность, общество

В России более 8,1 тысячи военных вылечились от COVID-19

20:33 20.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Медик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Свыше 8,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 36 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 36 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8141 человека", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 987.
На 20 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1211 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 226 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 772 человека.
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В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыБезопасностьОбщество
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