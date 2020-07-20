https://ria.ru/20200720/1574617318.html
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
В Египте мужчину обнаружили живым на кладбище спустя четыре месяца после церемонии его похорон. Об этом сообщает портал Youm 7. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T20:15
2020-07-20T20:59
египет
в мире
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РИА Новости
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египет, в мире
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
В Египте
мужчину обнаружили живым на кладбище спустя четыре месяца после церемонии его похорон. Об этом сообщает портал Youm 7
.
Мохаммед Эль-Гаммаль пропал в январе этого года. Семья начала поиски мужчины, но безрезультатно. Как рассказали журналистам родственники, он страдал от психического расстройства и часто уходил из дома.
Спустя некоторое время семье египтянина позвонил работавший в местной больнице родственник и сообщил, что в клинику привезли труп мужчины. Почти все близкие опознали в нем Мохаммеда.
У тела взяли образец ДНК, однако семья приняла решение провести похороны в конце марта, не дождавшись результатов теста.
Через четыре месяца группа молодых людей ночью заметила блуждающего по кладбищу мужчину. Его доставили в полицейский участок, где оказалось, что это пропавший Эль-Гаммаль.
Пока не известно, где находился мужчина все это время.