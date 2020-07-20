Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Египте мужчину обнаружили живым на кладбище спустя четыре месяца после церемонии его похорон. Об этом сообщает портал Youm 7

Мохаммед Эль-Гаммаль пропал в январе этого года. Семья начала поиски мужчины, но безрезультатно. Как рассказали журналистам родственники, он страдал от психического расстройства и часто уходил из дома.

Спустя некоторое время семье египтянина позвонил работавший в местной больнице родственник и сообщил, что в клинику привезли труп мужчины. Почти все близкие опознали в нем Мохаммеда.

У тела взяли образец ДНК, однако семья приняла решение провести похороны в конце марта, не дождавшись результатов теста.

Через четыре месяца группа молодых людей ночью заметила блуждающего по кладбищу мужчину. Его доставили в полицейский участок, где оказалось, что это пропавший Эль-Гаммаль.