Парламент Египта одобрил возможную отправку военных за пределы страны

КАИР, 20 июл – РИА Новости. Парламент Египта в понедельник единогласно одобрил возможную отправку военных страны для выполнения боевых задач за пределами Египта, сообщило гостелевидение страны.

В заседании участвовали 510 депутатов.

"Парламент единогласно одобрил отправку членов вооруженных сил Египта для выполнения боевых задач за пределами страны для защиты национальной безопасности на стратегическом западном направлении против вооруженных преступных группировок и иностранных террористов", - сообщило госТВ.

"В ходе исторического заседания парламент обсудил результаты заседания совбеза Египта, прошедшего в воскресенье под руководством президента (Абделя Фаттаха) ас-Сиси, и угроз государству с западного направления", - сообщил канал.

Вопрос обсуждался в ходе заседания за закрытыми дверями без присутствия прессы. В зале был замминистра обороны Египта Мамдух Шахин.

Согласно конституции Египта, президент страны может объявить войну или направить египетские войска на выполнение боевой задачи за пределами страны после получения согласия парламента.

Замглавы комитета по вопросам арабских стран парламента Египта Ахмад Имбаби ранее заявил РИА Новости, что парламент планирует обсуждать возможную отправку египетских войск в Ливию в воскресенье или понедельник. Он ожидает, что большинство депутатов проголосуют за это решение.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в четверг встретился в Каире с шейхами и старейшинами ливийских племен. Встреча прошла в рамках конференции под названием "Египет и Ливия: один народ и одна судьба". В ходе конференции представители племен Ливии подтвердили призыв к Египту о поддержке ливийской армии и племен для освобождения страны.

В конце июня ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент отмечал, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт , расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

Египет на минувшей неделе провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием "Решимость 2020", в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.