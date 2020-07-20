Центр поиска не подтвердил аварийную посадку вертолета под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Поступившая информация об "аварийной посадке" вертолета в Северном районе Новосибирской области нет подтверждается, поисковая группа обнаружила в указанном очевидцем месте лишь лесной пожар, сообщил РИА Новости представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.
Как ранее сообщили в ГУМЧС по Новосибирской области, в оперативные службы поступила информация от очевидца об "аварийной посадке" вертолета в Северном районе Новосибирской области на границе с Томской областью. Региональный координационный центр поиска и спасения организовал поисковые работы и проверку информации. К указанному месту также направились сотрудники аварийно-спасательной службы Новосибирской области и работники местного нефтегазового предприятия.
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"Место обследовано поисковым вертолетом Ми-8 с аэродрома Колпашево со спасателями на борту. Обнаружен пожар площадью 1-2 гектара. Ничего похожего на воздушное судно не обнаружено. Борт прекратил выполнение задания, доложил, что ничего не обнаружил, и произвел посадку на аэродроме Колпашево", - сказал собеседник агентства
Представитель Сибирского АПСЦ пояснил, что поисковый вертолет обнаружил лесной пожар именно в районе места, о котором сообщал очевидец.
"Информация (очевидца – ред.) не подтвердилась", - отметил он, добавив, что все поисковые группы отправились на свои базы.
Ранее в ГУМЧС по Новосибирской области со ссылкой на данные Росавиации журналистам сообщали, что ни одно зарегистрированное или включенное в список полетов воздушное судно не пропадало на территории Новосибирской и Томской областей.
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