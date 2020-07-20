Центр поиска не подтвердил аварийную посадку вертолета под Новосибирском

Представитель Сибирского АПСЦ пояснил, что поисковый вертолет обнаружил лесной пожар именно в районе места, о котором сообщал очевидец.

"Информация (очевидца – ред.) не подтвердилась", - отметил он, добавив, что все поисковые группы отправились на свои базы.