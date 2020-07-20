Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574617133.html
Центр поиска не подтвердил аварийную посадку вертолета под Новосибирском
Поступившая информация об "аварийной посадке" вертолета в Северном районе Новосибирской области нет подтверждается, поисковая группа обнаружила в указанном... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T20:07
ми-8
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
колпашево
новосибирская область
северный район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/74184/51/741845177_0:42:800:492_1400x0_80_0_0_2a216cf78540af624e531c6f2fd2e937.jpg
https://ria.ru/20200720/1574577890.html
https://ria.ru/20200708/1574035003.html
колпашево
новосибирская область
северный район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/74184/51/741845177_0:42:800:492_1400x0_80_0_0_2a216cf78540af624e531c6f2fd2e937.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/74184/51/741845177_45:0:756:533_1400x0_80_0_0_eeb7bb5114156fd1731b0fa1bc45bf46.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/74184/51/741845177_134:0:667:533_1400x0_80_0_0_eec841a35298700194a34aea825e9655.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ми-8, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), колпашево, новосибирская область, северный район, происшествия

Центр поиска не подтвердил аварийную посадку вертолета под Новосибирском

20:07 20.07.2020
357
© Фото : пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС РФНовый вертолет Ми-8, созданный для проведения поисково-спасательных работ, поступил на Дальний Восток
Новый вертолет Ми-8, созданный для проведения поисково-спасательных работ, поступил на Дальний Восток
© Фото : пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС РФ
НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Поступившая информация об "аварийной посадке" вертолета в Северном районе Новосибирской области нет подтверждается, поисковая группа обнаружила в указанном очевидцем месте лишь лесной пожар, сообщил РИА Новости представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.
Как ранее сообщили в ГУМЧС по Новосибирской области, в оперативные службы поступила информация от очевидца об "аварийной посадке" вертолета в Северном районе Новосибирской области на границе с Томской областью. Региональный координационный центр поиска и спасения организовал поисковые работы и проверку информации. К указанному месту также направились сотрудники аварийно-спасательной службы Новосибирской области и работники местного нефтегазового предприятия.
Самолет Ан-2
Вчера, 09:37
В Бурятии расширили район поиска пропавшего Ан-2
"Место обследовано поисковым вертолетом Ми-8 с аэродрома Колпашево со спасателями на борту. Обнаружен пожар площадью 1-2 гектара. Ничего похожего на воздушное судно не обнаружено. Борт прекратил выполнение задания, доложил, что ничего не обнаружил, и произвел посадку на аэродроме Колпашево", - сказал собеседник агентства
Представитель Сибирского АПСЦ пояснил, что поисковый вертолет обнаружил лесной пожар именно в районе места, о котором сообщал очевидец.
"Информация (очевидца – ред.) не подтвердилась", - отметил он, добавив, что все поисковые группы отправились на свои базы.
Ранее в ГУМЧС по Новосибирской области со ссылкой на данные Росавиации журналистам сообщали, что ни одно зарегистрированное или включенное в список полетов воздушное судно не пропадало на территории Новосибирской и Томской областей.
Амазония
8 июля, 06:05
В джунглях Амазонии пропал вертолет Ми-17 ВВС Перу
112001
Обсудить 0
Ми-8Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КолпашевоНовосибирская областьСеверный районПроисшествия
Рекомендуем
Снятие денег с банковской карты
В Госдуму внесли проект о запрете комиссий за переводы внутри банка
Машина скорой помощи
В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 74
Сотрудник полиции
В квартире на Рублевском шоссе в Москве произошла стрельба
Египетские военные в аэропорту Каира. Архивное фото
Парламент Египта одобрил возможную отправку военных за пределы страны
Продажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити
В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин рассказал о предстоящем отчете правительства в Госдуме
Инспектор ГИБДД
Полиция ищет устроивших танцы на МКАД
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон объяснил, почему провалился вотум недоверия правительству Молдавии
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Медик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
В России более 8,1 тысячи военных вылечились от COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Спикера парламента Венесуэлы госпитализировали с острой пневмонией
Здание МИД России
МИД подтвердил похищение семерых россиян с танкера в Гвинейском заливе
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде не нашли источник сильного запаха газа
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД опроверг сообщения о разногласиях с Дамаском
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Московские врачи вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51В Чите рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой
04:42Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
Лента новостейМолния