В Госдуму внесли проект о запрете комиссий за переводы внутри банка

"В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций, при которых они могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики, представляется обоснованным необходимость смещения баланса интересов между кредитными организациями и гражданами-клиентами банков", - отмечается в пояснительной записке.

"После отмены "банковского роуминга" ряд крупных банков ввел комиссии за внутрибанковские переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц. Таким образом, банки нашли новый способ, как компенсировать ранее потерянную прибыль, которую до этого они получали "из воздуха". Это недопустимо, и необходимо положить этому конец", – считает Миронов, сообщает его пресс-служба.

"Получается, что огромные прибыли банкиры получают не с кредитования промышленности, малого или среднего бизнеса, даже не с пресловутой ипотеки и потребительских кредитов, а с небольших комиссий, которые спрятаны в сумме любого платежа. Прибыль капает из небольшой копеечки, мизерной доли процента, но потом из всего этого складываются гигантские суммы. По сути, это те самые деньги, которые банкиры просто вытаскивают из карманов россиян", – полагает Миронов.