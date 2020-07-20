Додон объяснил, почему провалился вотум недоверия правительству Молдавии

"Вотум недоверия провалился, потому что с самого начала это было бессмысленным действием, политической импровизацией… Думаю, что сейчас важно всем извлечь урок из того, что произошло – и оппозиции и правлению – оставить позади эти неловкие события и решить, что можно хорошего сделать для людей в будущем", - написал Додон на своей странице в Facebook.