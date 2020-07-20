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Додон объяснил, почему провалился вотум недоверия правительству Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон считает, что вотум недоверия правительству не смог набрать нужного количества голосов в парламенте, потому что проект изначально... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:54
игорь додон
молдавия
в мире
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РИА Новости
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353
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игорь додон, молдавия, в мире

Додон объяснил, почему провалился вотум недоверия правительству Молдавии

19:54 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что вотум недоверия правительству не смог набрать нужного количества голосов в парламенте, потому что проект изначально был бессмысленным.
Парламентской оппозиции Молдавии в понедельник не удалось отправить в отставку правительство Иона Кику. Инициированный ими вотум недоверия кабмину не набрал нужного количества голосов.
"Вотум недоверия провалился, потому что с самого начала это было бессмысленным действием, политической импровизацией… Думаю, что сейчас важно всем извлечь урок из того, что произошло – и оппозиции и правлению – оставить позади эти неловкие события и решить, что можно хорошего сделать для людей в будущем", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент обратился к парламентским партиям с призывом к диалогу, он призывает их в ходе совместной работы найти лучший вариант, чтобы республика смогла преодолеть сложный период, спровоцированный пандемией коронавируса и экономическим кризисом.

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