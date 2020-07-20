В МИД оценили ситуацию в Ливии

Несмотря на то, что большая часть месторождений находится на востоке страны, жители этого региона "были лишены возможности пользоваться деньгами, вырученными за продажу углеводородного сырья", отмечает министерство.

"Ливийцы сами должны распоряжаться своими природными ресурсами без какого-либо вмешательства извне. Однако для этого необходимо создать соответствующие условия, прежде всего, возобновить слаженную работу общенациональных институтов, отвечающих за управление углеводородным сектором и получаемыми от этого средствами. В первую очередь, речь идет о Ливийской национальной нефтяной корпорации и центральном банке страны, которые должны обеспечить справедливое распределение доходов от экспорта нефти и газа между всеми ливийцами без какой-либо дискриминации", - подчеркнули в МИД РФ.