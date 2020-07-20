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В МИД оценили ситуацию в Ливии
Москва призывает Ливийскую национальную нефтяную корпорацию обеспечить справедливое распределение доходов от экспорта нефти и газа между всеми ливийцами без... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:52
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
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экономика
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60
обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, совет безопасности оон, москва, ливия, берлин (город), экономика

В МИД оценили ситуацию в Ливии

19:52 20.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва призывает Ливийскую национальную нефтяную корпорацию обеспечить справедливое распределение доходов от экспорта нефти и газа между всеми ливийцами без какой-либо дискриминации, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Исходим из того, что добываемая в Ливии нефть является национальным достоянием всего ливийского народа. Об этом, в частности, говорится в итоговом документе международной конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине в январе 2020 г., а также в резолюции СБ ООН 2510, закрепившей решения берлинского форума. Однако до последнего времени доходы от продажи нефти за рубеж аккумулировались в центральном банке Ливии, подконтрольном Правительству национального согласия", - говорится в комментарии МИД.
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Несмотря на то, что большая часть месторождений находится на востоке страны, жители этого региона "были лишены возможности пользоваться деньгами, вырученными за продажу углеводородного сырья", отмечает министерство.
"Ливийцы сами должны распоряжаться своими природными ресурсами без какого-либо вмешательства извне. Однако для этого необходимо создать соответствующие условия, прежде всего, возобновить слаженную работу общенациональных институтов, отвечающих за управление углеводородным сектором и получаемыми от этого средствами. В первую очередь, речь идет о Ливийской национальной нефтяной корпорации и центральном банке страны, которые должны обеспечить справедливое распределение доходов от экспорта нефти и газа между всеми ливийцами без какой-либо дискриминации", - подчеркнули в МИД РФ.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарСовет Безопасности ООНМоскваЛивияБерлин (город)Экономика
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