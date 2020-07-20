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Полиция ищет устроивших танцы на МКАД
Правоохранители проводят проверку после появления в интернете видео, где неизвестные перекрыли движение и танцуют на проезжей части на МКАД, сообщила... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:50
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_269f2b29687e5d018c220f430973b50c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Полиция ищет устроивших танцы на МКАД

19:47 20.07.2020 (обновлено: 19:50 20.07.2020)
2546
© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку после появления в интернете видео, где неизвестные перекрыли движение и танцуют на проезжей части на МКАД, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Согласно видео, опубликованному изданием "Москва 24", несколько человек, выйдя из машин, остававшихся на проезжей части, начали танцевать и аплодировать, тем самым они мешали движению других автомобилей.
"Сотрудники Госавтоинспекции Москвы проводят проверку по факту видео, опубликованного в сети интернет, в котором неустановленные лица совершили остановку на проезжей части Московской кольцевой автодороги", - говорится в сообщении в Twitter.
Добавляется, что сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причастных к нарушению граждан.
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Жив_от_ные, они и на МКАДе жи_вотны_е!!!
20 июля, 19:51
Дмитрий Дебренко
1200000
Даже предположу национальность танцоров...
20 июля, 19:56
ppet.g6
1100000
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