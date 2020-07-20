https://ria.ru/20200720/1574616623.html
Полиция ищет устроивших танцы на МКАД
Правоохранители проводят проверку после появления в интернете видео, где неизвестные перекрыли движение и танцуют на проезжей части на МКАД, сообщила... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:47
2020-07-20T19:50
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_269f2b29687e5d018c220f430973b50c.jpg
https://ria.ru/20200718/1574533915.html
Дмитрий Дебренко
Жив_от_ные, они и на МКАДе жи_вотны_е!!!
12
pet.g6
Даже предположу национальность танцоров...
11
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_269f2b29687e5d018c220f430973b50c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_1fc980cdc742e3de65a43b9c23347690.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_416:0:2463:2047_1400x0_80_0_0_c9303d4c312c4cd32d24ae7878624e6a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия