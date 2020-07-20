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Трамп заявил, что криминальная ситуация в Чикаго хуже, чем в Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что криминальная ситуация в одном из крупнейших мегаполисов страны Чикаго "хуже, чем в Афганистане" по вине городских... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:39
дональд трамп
афганистан
чикаго
сша
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дональд трамп, афганистан, чикаго, сша, в мире

Трамп заявил, что криминальная ситуация в Чикаго хуже, чем в Афганистане

19:39 20.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что криминальная ситуация в одном из крупнейших мегаполисов страны Чикаго "хуже, чем в Афганистане" по вине городских властей, представляющих Демократическую партию.
Разговор Трампа с журналистами о ситуации в городе проходил в контексте массовых акций протеста и беспорядков, которые продолжаются в ряде штатов. Президент высказал мнение, что местные законодатели "слабы и боятся протестующих" и поэтому отказываются от федеральной помощи для наведения порядка.
"Как насчет Чикаго? Как вы думаете, им нужна помощь после этих выходных? Вы знаете, какие там цифры? Много-много людей ранены, многие убиты. Я не говорю об одном-двух – 18 человек убиты! Я думаю, даже больше. И сколько будет за лето? Это, однозначно, хуже, чем в Афганистане", - сказал Трамп.
"Все (такие города) управляются теми же самыми либеральными демократами. А если это (президентство) получит (Джо) Байден – так будет по всей стране. Вся страна полетит в ад. Но мы не дадим ей полететь в ад", - добавил Трамп, имея в виду своего главного соперника по выборам от Демократической партии.
Глава государства добавил, что сейчас рассматривается вопрос о дополнительной отправке в город сотрудников федеральных правоохранительных органов.
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