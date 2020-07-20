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В ДНР осудили использование Киевом наемников в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал нарушением норм международного права привлечение Киевом иностранных наемников к... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:33
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
нато
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, нато, эстония, киев, в мире

В ДНР осудили использование Киевом наемников в Донбассе

19:33 20.07.2020
578
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал нарушением норм международного права привлечение Киевом иностранных наемников к конфликту в Донбассе.
Глава ДНР пояснил, что представители Народной милиции ДНР при обследовании местности в районе Горловки, где 13 июля подорвалась на минах диверсионно-разведывательная группа силовиков, обнаружили тела трех погибших диверсантов. Один из них оказался гражданином Эстонии. В ходе осмотра погибших у каждого были обнаружены экипировка, дорогостоящее снаряжение и спецсредства производства стран НАТО.
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"Расцениваем факт привлечения Украиной к конфликту в Донбассе иностранных наемников как вопиющее нарушение не только принципов морали и этики, не только существующих минских мирных договоренностей (в пункте 10 Комплекса мер четко закреплена необходимость вывода всех иностранных наемников с территории Украины), но и норм международного гуманитарного права", - говорится в тексте сообщения главы ДНР, распространенном его пресс-службой.
Пушилин отметил, что использование зарубежных силовиков "не только в качестве бойцов, но и в качестве инструкторов в конфликте в Донбассе цинично и чудовищно в условиях внутреннего конфликта".
"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы страны-гаранты минских соглашений и международная общественность в полной мере узнали о фактах грубейших нарушений Украиной не только существующих мирных договоренностей, но и самых основных и незыблемых норм международного права – со всеми вытекающими мерами ответственности за совершенные преступления", - говорится в тексте сообщения главы республики.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинНАТОЭстонияКиевВ мире
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