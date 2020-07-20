В ДНР осудили использование Киевом наемников в Донбассе

Пушилин отметил, что использование зарубежных силовиков "не только в качестве бойцов, но и в качестве инструкторов в конфликте в Донбассе цинично и чудовищно в условиях внутреннего конфликта".

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы страны-гаранты минских соглашений и международная общественность в полной мере узнали о фактах грубейших нарушений Украиной не только существующих мирных договоренностей, но и самых основных и незыблемых норм международного права – со всеми вытекающими мерами ответственности за совершенные преступления", - говорится в тексте сообщения главы республики.