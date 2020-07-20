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ФАС считает возможным отказаться от предельной стоимости техосмотра
Федеральная антимонопольная служба РФ считает возможным проработать отказ от установления предельного размера платы за техосмотр машин в пользу механизма... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:34
россия
авто
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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россия, авто, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС считает возможным отказаться от предельной стоимости техосмотра

19:34 20.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ считает возможным проработать отказ от установления предельного размера платы за техосмотр машин в пользу механизма рыночного ценообразования, сообщил РИА Новости представитель ФАС.
Он отметил, что предварительный анализ открытых данных об аккредитации показал, что на 1 января текущего года в России аккредитовано свыше 4,7 тысячи операторов с более чем 5 тысячами пунктов техосмотра, при этом среднее количество операторов, предоставляющих соответствующие услуги в одном субъекте страны, равняется 49 хозяйствующим субъектам.
"В этой связи ФАС России полагает возможным в перспективе проработать вопрос отказа от установления предельного размера платы за процедуру проведения технического осмотра в пользу "рыночного механизма", что в конечном счете будет способствовать улучшению качества предоставления услуг, росту числа операторов и удовлетворению потребительского спроса", - отметил собеседник агентства.
При этом он пояснил, что в отношении регионов, характеризующихся малым количеством хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по техосмотру автомобилей, ФАС будет контролировать соблюдение антимонопольного законодательства в части потенциального установления монопольно высоких цен.
Пункт технического осмотра автомобилей
31 марта, 14:07
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
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РоссияАвтоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
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