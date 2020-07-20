ФАС считает возможным отказаться от предельной стоимости техосмотра

Он отметил, что предварительный анализ открытых данных об аккредитации показал, что на 1 января текущего года в России аккредитовано свыше 4,7 тысячи операторов с более чем 5 тысячами пунктов техосмотра, при этом среднее количество операторов, предоставляющих соответствующие услуги в одном субъекте страны, равняется 49 хозяйствующим субъектам.