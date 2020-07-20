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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574616101.html
В Великобритании число заразившихся коронавирусом превысило 295 тысяч
Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 580, до 295 372, говорится в переданном РИА Новости сообщении минздрава страны. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:25
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

В Великобритании число заразившихся коронавирусом превысило 295 тысяч

19:25 20.07.2020
393
© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 580, до 295 372, говорится в переданном РИА Новости сообщении минздрава страны.
Накануне рост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 726.
Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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