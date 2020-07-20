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"Той Рой Медиа" будет продвигать мультсериал "Дракоша "Тоша" на Тайване
"Той Рой Медиа" - студия-производитель мультсериала для детей "Дракоша Тоша" - объявляет о начале сотрудничества с тайваньской Wave Entertainment Co.Ltd. -... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
пресс-релизы

"Той Рой Медиа" будет продвигать мультсериал "Дракоша "Тоша" на Тайване

19:24 20.07.2020
11
© Той Рой МедиаМультсериал для детей "Дракоша Тоша"
Мультсериал для детей Дракоша Тоша
© Той Рой Медиа
МОСКВА, 20 июл - Пресс-служба "Той Рой Медиа". "Той Рой Медиа" - студия-производитель мультсериала для детей "Дракоша Тоша" - объявляет о начале сотрудничества с тайваньской Wave Entertainment Co.Ltd. - B.Happy Corporation. Компания Будет заниматься развитием франшизы на Тайване.
Корпорация Wave Entertainment Co.Ltd. - B.Happy Corporation известна огромным вкладом в развитие анимационной франшизы "Маша и Медведь" на Тайване, что сделало этот мультфильм на острове популярным.
"Рынок Тайваня - один из самых развитых в Азии. Властям острова удалось полностью победить пиратство авторских прав. Для "Дракоши Тоши" это партнерство - ключ к крупнейшей части света. Пандочки и дракон совсем не случайно являются главными героями мультфильма. Ведь сериал задумывался писателем Олегом Роем специально для стран, где эти персонажи являются нативными", - отмечает коммерческий директор "Той Рой Медиа" Евгений Венковский.
Мультсериал "Дракоша "Тоша" создан в вертикальном формате. На данный момент вышло уже 2 сезона - 52 серии. Его транслируют на телеканалах, таких, как "Карусель", "Мульт", "Мама" и других. Также "Дракоша Тоша" занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, Wink, tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое достижение по наращиванию аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 20 миллионов зрителей. Отметим, что идёт работа над третьим сезоном мультсериала "Дракоша Тоша", автором сценария которого стал калифорнийский сценарист Майкл Маурер, работавший над "Черепашками Ниндзя", "Чёрным плащём" и "Мишками Гамми", на которых выросло нынешнее поколение.
По сюжету мультсериала малыши Панды Няша и Яша живут в уютном домике посреди леса и только познают окружающий мир. У них есть друзья - дракончики. Настоящий - Тоша и дракон-робот нового поколения Дуся. Они - главные воспитатели малышей, а у Тоши есть еще и волшебные пузыри... Мультфильм, рассчитанный на детей от года до 7 лет содержит воспитательный посыл, развивает осознанное мышление и эмоциональный интеллект. Главные герои учат детей познавать себя и окружающий мир, быть терпеливыми, строить гармоничные отношения с родителями и сверстниками, грамотно и позитивно мыслить, выходить из конфликтных ситуаций самым бережным и храбрым способом, а, главное, верить в чудеса.
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