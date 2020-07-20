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В Нижегородской области в ДТП с грузовиком погиб человек
Пассажирская "Газель" и грузовой автомобиль MAN столкнулись в понедельник вечером в Нижегородской области, в результате один человек погиб и трое пострадали,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:22
нижний новгород
касимов
нижегородская область
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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нижний новгород, касимов, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области в ДТП с грузовиком погиб человек

19:22 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Пассажирская "Газель" и грузовой автомобиль MAN столкнулись в понедельник вечером в Нижегородской области, в результате один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в областной ГИБДД.
"Примерно в 17.30 на повороте на населенный пункт Вача на трассе Нижний НовгородКасимов произошло столкновение пассажирской "Газели" и грузового автомобиля MAN", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, один человек погиб, трое получили ранения.
Данные о пострадавших в настоящее время уточняются, обстоятельства ДТП выясняются.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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