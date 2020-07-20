ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке

"Коренное население часто уже несут бремя нищеты, безработицы, недоедания и как заразных, так и не заразных болезней, что делает их более уязвимыми к COVID-19 и его жестоким последствиям", - отметил он.

По данным ВОЗ на 6 июля, на Американском континенте было выявлено 70 тысяч случаев заражения вирусом среди коренных народов, а также более двух тысяч смертей. В частности, шесть случаев были выявлены недавно среди народа нахуа, который проживает в перуанской Амазонии.