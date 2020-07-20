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Распространение нового коронавируса
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ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке
Угроза активной передачи и распространения COVID-19 в Латинской Америке остается высокой, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
латинская америка
здоровье - общество
воз
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, латинская америка, здоровье - общество, воз, женева (город), боливия, в мире

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке

19:21 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Угроза активной передачи и распространения COVID-19 в Латинской Америке остается высокой, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Почти во всех странах в Латинской Америке присутствует передача вируса среди сообщества. Уровень заражений стабилен в одних государствах и продолжает расти в других. Мы имели сложную ситуацию в Боливии, Колумбии и других местах, где за последние недели выросло количество заражений. Так что я бы сказал, что в целом ситуация в Латинской Америке продолжает представлять угрозу активной передачи COVID-19", - сказал он.
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Со своей стороны генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что коренные народы, в частности, на Американском континенте, являются наиболее уязвимыми для передачи вируса.
"Коренное население часто уже несут бремя нищеты, безработицы, недоедания и как заразных, так и не заразных болезней, что делает их более уязвимыми к COVID-19 и его жестоким последствиям", - отметил он.
По данным ВОЗ на 6 июля, на Американском континенте было выявлено 70 тысяч случаев заражения вирусом среди коренных народов, а также более двух тысяч смертей. В частности, шесть случаев были выявлены недавно среди народа нахуа, который проживает в перуанской Амазонии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЛатинская АмерикаЗдоровье - ОбществоВОЗЖенева (город)БоливияВ мире
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