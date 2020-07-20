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Россия и Узбекистан обсудили возможность создания совместного лоукостера
РФ и Узбекистан обсудили возможность создания российско-узбекского лоукостера для авиаперевозок пассажиров и грузов, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:19
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
узбекистан
александр нерадько
экономика
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узбекистан
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), узбекистан, александр нерадько, экономика

Россия и Узбекистан обсудили возможность создания совместного лоукостера

19:19 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. РФ и Узбекистан обсудили возможность создания российско-узбекского лоукостера для авиаперевозок пассажиров и грузов, сообщает Минтранс РФ.
Ведомство отмечает, что сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялось второе заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Узбекистан. Российскую сторону возглавил первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации Александр Нерадько, узбекскую - министр транспорта Республики Узбекистан Эльер Ганиев.
"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере воздушного транспорта. В частности, была обсуждена подготовка к подписанию соглашения между Федеральным агентством воздушного транспорта и Агентством гражданской авиации о сотрудничестве в области летной годности. Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет в небе
12 июля, 20:59
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1700017
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)УзбекистанАлександр НерадькоЭкономика
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