Россия и Узбекистан обсудили возможность создания совместного лоукостера

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. РФ и Узбекистан обсудили возможность создания российско-узбекского лоукостера для авиаперевозок пассажиров и грузов, сообщает Минтранс РФ.
Ведомство отмечает, что сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялось второе заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Узбекистан. Российскую сторону возглавил первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации Александр Нерадько, узбекскую - министр транспорта Республики Узбекистан Эльер Ганиев.
"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере воздушного транспорта. В частности, была обсуждена подготовка к подписанию соглашения между Федеральным агентством воздушного транспорта и Агентством гражданской авиации о сотрудничестве в области летной годности. Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов", - говорится в сообщении.
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