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Распространение нового коронавируса
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В Госдуме объяснили досрочное завершение весенней сессии
Решение досрочно завершить весеннюю сессию Госдумы связано с профилактикой распространения коронавируса, сообщила РИА Новости советника председателя ГД... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:18
распространение нового коронавируса
анастасия кашеварова
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михаил мишустин
госдума рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анастасия кашеварова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика

В Госдуме объяснили досрочное завершение весенней сессии

19:18 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Решение досрочно завершить весеннюю сессию Госдумы связано с профилактикой распространения коронавируса, сообщила РИА Новости советника председателя ГД Анастасия Кашеварова.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что совет Думы решил досрочно завершить весеннюю сессию и провести последнее пленарное заседание 22 июля. Ранее последнее пленарное заседание было запланировано на 23 июля.
"Решение досрочно завершить весеннюю сессию Госдумы связано с мерами по борьбе с распространением коронавируса: находиться продолжительное время в одном помещении небезопасно, кроме того, в Госдуме работают депутаты, которые попадают в группу риска по заболеванию", - пояснила Кашеварова.
Как уточнял РИА Новости источник, также участвовавший в заседании совета ГД, после доклада премьер-министра Михаила Мишустина в среду выступят руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин. На этом весенняя сессия завершится, и уже вечером депутаты смогут улететь в регионы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнастасия КашевароваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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