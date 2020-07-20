В Госдуме объяснили досрочное завершение весенней сессии

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Решение досрочно завершить весеннюю сессию Госдумы связано с профилактикой распространения коронавируса, сообщила РИА Новости советника председателя ГД Анастасия Кашеварова.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что совет Думы решил досрочно завершить весеннюю сессию и провести последнее пленарное заседание 22 июля. Ранее последнее пленарное заседание было запланировано на 23 июля.
"Решение досрочно завершить весеннюю сессию Госдумы связано с мерами по борьбе с распространением коронавируса: находиться продолжительное время в одном помещении небезопасно, кроме того, в Госдуме работают депутаты, которые попадают в группу риска по заболеванию", - пояснила Кашеварова.
Как уточнял РИА Новости источник, также участвовавший в заседании совета ГД, после доклада премьер-министра Михаила Мишустина в среду выступят руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин. На этом весенняя сессия завершится, и уже вечером депутаты смогут улететь в регионы.
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