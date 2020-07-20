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В России хотят запретить оплачивать товары и услуги цифровой валютой
Законопроект о цифровых финансовых активах дает определение криптовалюты, но запрещает использовать ее в России для оплаты товаров и услуг, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:16
госдума рф
анатолий аксаков
технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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госдума рф, анатолий аксаков, технологии, экономика

В России хотят запретить оплачивать товары и услуги цифровой валютой

19:16 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткойн
Криптовалюта биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Законопроект о цифровых финансовых активах дает определение криптовалюты, но запрещает использовать ее в России для оплаты товаров и услуг, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Законопроект "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте", подготовленный ко второму чтению в Госдуме, определяет цифровую валюту как совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных.
В то же время компаниям и физлицам запрещается принимать цифровую валюту в качестве оплаты за товары и услуги.
"Что такое криптовалюта? Надо ее определить, мы ее определяем, что это цифровой код, который используется как средство платежа и как средство сбережений, как инвестиция. Но при этом в России это средства платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг", - пояснил Аксаков.
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Госдума РФАнатолий АксаковТехнологииЭкономика
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