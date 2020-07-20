В России хотят запретить оплачивать товары и услуги цифровой валютой

В то же время компаниям и физлицам запрещается принимать цифровую валюту в качестве оплаты за товары и услуги.

"Что такое криптовалюта? Надо ее определить, мы ее определяем, что это цифровой код, который используется как средство платежа и как средство сбережений, как инвестиция. Но при этом в России это средства платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг", - пояснил Аксаков.