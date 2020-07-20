Проверка боевой готовности в Крыму: уничтожение целей и десантирование

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Морские пехотинцы российского Черноморского флота в рамках внезапной проверки боевой готовности десантировались на крымское побережье, а морская авиация во взаимодействии с фрегатами отработала уничтожение целей.