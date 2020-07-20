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Проверка боевой готовности в Крыму: уничтожение целей и десантирование
Морские пехотинцы российского Черноморского флота в рамках внезапной проверки боевой готовности десантировались на крымское побережье, а морская авиация во взаимодействии с фрегатами отработала уничтожение целей.
2020-07-20T19:16
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республика крым
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Проверка боевой готовности в Крыму: уничтожение целей и десантирование
Морские пехотинцы российского Черноморского флота в рамках внезапной проверки боевой готовности десантировались на крымское побережье, а морская авиация во взаимодействии с фрегатами отработала уничтожение целей.
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видео, учения черноморского флота, черноморский флот вмф россии, республика крым, видео
Проверка боевой готовности в Крыму: уничтожение целей и десантирование
Морские пехотинцы российского Черноморского флота в рамках внезапной проверки боевой готовности десантировались на крымское побережье, а морская авиация во взаимодействии с фрегатами отработала уничтожение целей.
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Проверка боевой готовности в Крыму: уничтожение целей и десантирование

19:16 20.07.2020
499
Морские пехотинцы российского Черноморского флота в рамках внезапной проверки боевой готовности десантировались на крымское побережье, а морская авиация во взаимодействии с фрегатами отработала уничтожение целей.
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Черноморский флот ВМФ РоссииРеспублика Крым
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