https://ria.ru/20200720/1574615550.html
Проверка боевой готовности в Крыму: уничтожение целей и десантирование
Морские пехотинцы российского Черноморского флота в рамках внезапной проверки боевой готовности десантировались на крымское побережье, а морская авиация во взаимодействии с фрегатами отработала уничтожение целей.
2020-07-20T19:16
2020-07-20T19:16
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республика крым
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Проверка боевой готовности в Крыму: уничтожение целей и десантирование
Морские пехотинцы российского Черноморского флота в рамках внезапной проверки боевой готовности десантировались на крымское побережье, а морская авиация во взаимодействии с фрегатами отработала уничтожение целей.
2020-07-20T19:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Проверка боевой готовности в Крыму: уничтожение целей и десантирование
Морские пехотинцы российского Черноморского флота в рамках внезапной проверки боевой готовности десантировались на крымское побережье, а морская авиация во взаимодействии с фрегатами отработала уничтожение целей.