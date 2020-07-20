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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574615396.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 4012
В Греции за минувшие сутки выявлены 11 новых случаев инфицирования коронавирусом, два из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в понедельник... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:11
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 4012

19:11 20.07.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 20 июл - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 11 новых случаев инфицирования коронавирусом, два из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в понедельник национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 4012 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 12 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 124 человека, говорится в сообщении.
За минувшие сутки один человек умер от коронавируса, всего в Греции от COVID-19 умерли 195 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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