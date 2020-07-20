Ученые оценили риски исчезновения белых медведей из-за потепления

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ученые выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Ученые выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения из-за сокращения морского льда, вызванного глобальным потеплением. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Белые медведи вида Ursus maritimus используют морской лед, чтобы охотиться с него на тюленей. Летом, в период таяния прибрежных льдов животные переходят на сушу, где они практически лишены пищи и существуют за счет накопленного жира. Поскольку теплый сезон в Арктике удлиняется, а площадь морского льда уменьшается в ответ на потепление, белые медведи с каждым годом вынуждены проводить на материке все больше времени

Канадские и американские ученые под руководством Петера Мольнара (Péter Molnár) из Университета Торонто построили модель изменения ледового покрова арктических морей за период с 1979 по 2016 год и рассчитали пороговые значения продолжительности летнего голодания белых медведей в днях, после которых резко возрастает риск сокращения численности животных из-за снижения выживаемости детенышей и взрослых особей.

Исследователи разбили всю популяцию полярных белых медведей на 19 субпопуляций, объединенных в четыре экорегиона. В самом южном экорегионе сезонного льда, охватывающем северо-восточное побережье Канады и западный берег Гренландии , где летом и раньше не было льда, медведи привыкли пережидать теплый сезон на берегу, выкармливая детенышей и экономя энергию.

В других же регионах белые медведи традиционно и летом использовали льдины для охоты с них. Теперь же здесь — вдоль арктических побережий России, Гренландии и Аляски — летом лед практически отсутствует, и медведи этих субпопуляций оказались особенно уязвимыми.

Известно, что белые медведи могут обходиться без пищи довольно долго, но конкретные пороговые значения были до последнего времени неизвестны. Теперь же ученые определили их для каждого экорегиона в отдельности, используя модели динамического энергетического баланса, основанные на определении потребности животных в энергии при различных динамических режимах.

Полученные результаты авторы объединили с данными климатических моделей, которые предсказывают число дней без льда в последующие годы.

Оказалось, что к 2100 году пороговые значения будут превышены для 13 субпопуляций, представляющих около 80 процентов всех белых медведей. По данным исследователей, наибольшему риску из-за длительного голодания подвергнутся детеныши, а наименьшему — одинокие взрослые самки.

Авторы оценили риски исчезновения белых медведей для двух различных климатических сценариев. Результаты показали, что при сценарии RCP8.5 с высоким уровнем выбросов парниковых газов к 2100 году исчезнут практически все белые медведи в Арктике, а при сценарии RCP4.5, предусматривающем умеренный уровень выбросов, часть субпопуляций удастся сохранить.

Ученые исключают возможность адаптации белых медведей к постоянной жизни на суше. В качестве примера они приводят холодный период конца плейстоцена, когда белые медведи жили на всей территории покрытого льдом Балтийского моря , а когда после голоценового потепления, вечные льды отступили, животные просто исчезли из региона.