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Ученые оценили риски исчезновения белых медведей из-за потепления
Ученые выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения из-за сокращения морского льда, вызванного... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:11
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биология, климат, земля - риа наука, арктика

Ученые оценили риски исчезновения белых медведей из-за потепления

19:11 20.07.2020
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© Depositphotos / Alexey SeafarerПолярная медведица с медвежонком на льдине
Полярная медведица с медвежонком на льдине
© Depositphotos / Alexey Seafarer
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ученые выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения из-за сокращения морского льда, вызванного глобальным потеплением. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.
Белые медведи вида Ursus maritimus используют морской лед, чтобы охотиться с него на тюленей. Летом, в период таяния прибрежных льдов животные переходят на сушу, где они практически лишены пищи и существуют за счет накопленного жира. Поскольку теплый сезон в Арктике удлиняется, а площадь морского льда уменьшается в ответ на потепление, белые медведи с каждым годом вынуждены проводить на материке все больше времени
Канадские и американские ученые под руководством Петера Мольнара (Péter Molnár) из Университета Торонто построили модель изменения ледового покрова арктических морей за период с 1979 по 2016 год и рассчитали пороговые значения продолжительности летнего голодания белых медведей в днях, после которых резко возрастает риск сокращения численности животных из-за снижения выживаемости детенышей и взрослых особей.
Исследователи разбили всю популяцию полярных белых медведей на 19 субпопуляций, объединенных в четыре экорегиона. В самом южном экорегионе сезонного льда, охватывающем северо-восточное побережье Канады и западный берег Гренландии, где летом и раньше не было льда, медведи привыкли пережидать теплый сезон на берегу, выкармливая детенышей и экономя энергию.
В других же регионах белые медведи традиционно и летом использовали льдины для охоты с них. Теперь же здесь — вдоль арктических побережий России, Гренландии и Аляски — летом лед практически отсутствует, и медведи этих субпопуляций оказались особенно уязвимыми.
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане.
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Известно, что белые медведи могут обходиться без пищи довольно долго, но конкретные пороговые значения были до последнего времени неизвестны. Теперь же ученые определили их для каждого экорегиона в отдельности, используя модели динамического энергетического баланса, основанные на определении потребности животных в энергии при различных динамических режимах.
Полученные результаты авторы объединили с данными климатических моделей, которые предсказывают число дней без льда в последующие годы.
Оказалось, что к 2100 году пороговые значения будут превышены для 13 субпопуляций, представляющих около 80 процентов всех белых медведей. По данным исследователей, наибольшему риску из-за длительного голодания подвергнутся детеныши, а наименьшему — одинокие взрослые самки.
Авторы оценили риски исчезновения белых медведей для двух различных климатических сценариев. Результаты показали, что при сценарии RCP8.5 с высоким уровнем выбросов парниковых газов к 2100 году исчезнут практически все белые медведи в Арктике, а при сценарии RCP4.5, предусматривающем умеренный уровень выбросов, часть субпопуляций удастся сохранить.
Ученые исключают возможность адаптации белых медведей к постоянной жизни на суше. В качестве примера они приводят холодный период конца плейстоцена, когда белые медведи жили на всей территории покрытого льдом Балтийского моря, а когда после голоценового потепления, вечные льды отступили, животные просто исчезли из региона.
По мнению исследователей, их выводы должны стать еще одним стимулом для принятия мер, направленных на борьбу с глобальным потеплением.
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