В Афганистане при подрыве грузовика погибли восемь военных

"Сегодня днем террорист-смертник подорвал грузовик с взрывчаткой рядом с колонной автомобилей военнослужащих в районе Сайед Абад. К сожалению, в результате этой террористической атаки погибли восемь военнослужащих, еще девять получили ранения", - говорится в заявлении министерства обороны в Facebook.