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В Афганистане при подрыве грузовика погибли восемь военных
По меньшей мере восемь военных погибли, еще девять получили ранения при подрыве начиненного взрывчаткой грузовика в афганской провинции Вардак, сообщает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:09
вардак
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вардак, афганистан, в мире

В Афганистане при подрыве грузовика погибли восемь военных

19:09 20.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По меньшей мере восемь военных погибли, еще девять получили ранения при подрыве начиненного взрывчаткой грузовика в афганской провинции Вардак, сообщает министерство обороны страны.
"Сегодня днем террорист-смертник подорвал грузовик с взрывчаткой рядом с колонной автомобилей военнослужащих в районе Сайед Абад. К сожалению, в результате этой террористической атаки погибли восемь военнослужащих, еще девять получили ранения", - говорится в заявлении министерства обороны в Facebook.
В своем заявлении министерство выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим в результате атаки.
Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла ответственность за взрыв.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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