Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574615078.html
СК изучит расследование убийства предпринимателя Зори в 2004 году
Следственный комитет изучит и даст правовую оценку расследования в 2004 году убийства предпринимателя Евгения Зори, в рамках которого в качестве подозреваемого... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:04
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1400x0_80_0_0_de6de5ba3acfe6435770e2ff130809b1.jpg
https://ria.ru/20200720/1574591365.html
https://ria.ru/20200716/1574467484.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1400x0_80_0_0_de6de5ba3acfe6435770e2ff130809b1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_8a14477b73829d7c79a56d478b71227b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_794:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_4eb878c45e2022951dcc3ff9c3f31300.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

СК изучит расследование убийства предпринимателя Зори в 2004 году

19:04 20.07.2020
495
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следственный комитет изучит и даст правовую оценку расследования в 2004 году убийства предпринимателя Евгения Зори, в рамках которого в качестве подозреваемого задерживался экс-губернатор Хабаровской области Сергей Фургал, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Учитывая имеющиеся сведения, Следственный комитет России намерен всесторонне изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным как с расследованием убийства, так и сокрытием факта уголовного преследования фигурантов в 2004 году", - сказала Петренко.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:58
В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске оплатила команда Фургала
Петренко сообщила, что после убийства Зори на первоначальном этапе его расследования в качестве подозреваемых в совершении этого преступления задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя. Однако спустя двое суток оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование в последующем в отношении них было прекращено в виду отсутствия достаточных доказательств.
Петренко отметила, что на тот момент Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции, те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности. По данным СК, оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия, при составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
16 июля, 21:13
СК заявил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала
Также установлено, что наряду с продолжавшимся расследованием убийства Зори не были внесены в официальные базы учета данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания его отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
2500004
Обсудить 0
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Кадр из фильма Джон Уик-2
Полицейские вычислили и задержали наркоторговцев благодаря "Джону Уику"
Криптовалюта
Россияне смогут оспаривать задекларированные сделки с криптовалютой
Михаил Дегтярев
В Госдуме оценили назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Польская полиция
В Польше арестовали российского криминального авторитета Циркача
Юрий Поляков
Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку
Лишенный сана схиигумен Сергий
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия по делу о возбуждении ненависти
Фотография смартфона XIAOMI MI MIX 2020, опубликованная на сайте /Leaks
Раскрыт новый флагман Xiaomi
Сотрудник полиции
В квартире на Рублевском шоссе в Москве произошла стрельба
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Обвинения США против Кадырова должны быть доказаны в суде, заявил Слуцкий
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
В Афганистане при подрыве грузовика погибли восемь военных
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Инспектор ГИБДД
Полиция ищет устроивших танцы на МКАД
Полярная медведица с медвежонком на льдине
Ученые оценили риски исчезновения белых медведей из-за потепления
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Трамп заявил, что криминальная ситуация в Чикаго хуже, чем в Афганистане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51В Чите рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой
04:42Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
Лента новостейМолния