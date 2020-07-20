СК изучит расследование убийства предпринимателя Зори в 2004 году

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следственный комитет изучит и даст правовую оценку расследования в 2004 году убийства предпринимателя Евгения Зори, в рамках которого в качестве подозреваемого задерживался экс-губернатор Хабаровской области Следственный комитет изучит и даст правовую оценку расследования в 2004 году убийства предпринимателя Евгения Зори, в рамках которого в качестве подозреваемого задерживался экс-губернатор Хабаровской области Сергей Фургал , сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

"Учитывая имеющиеся сведения, Следственный комитет России намерен всесторонне изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным как с расследованием убийства, так и сокрытием факта уголовного преследования фигурантов в 2004 году", - сказала Петренко.

Петренко сообщила, что после убийства Зори на первоначальном этапе его расследования в качестве подозреваемых в совершении этого преступления задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя. Однако спустя двое суток оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование в последующем в отношении них было прекращено в виду отсутствия достаточных доказательств.

Петренко отметила, что на тот момент Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции, те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности. По данным СК, оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия, при составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка.

Также установлено, что наряду с продолжавшимся расследованием убийства Зори не были внесены в официальные базы учета данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова.