Россияне смогут оспаривать задекларированные сделки с криптовалютой

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские граждане и компании смогут оспаривать в суде сделки с криптовалютой только при условии, что они были задекларированы в России, следует из законопроекта "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте", подготовленного ко второму чтению в Госдуме.
"Требования лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах", - сказано в законопроекте.
Данный законопроект дает определение криптовалюты, но запрещает использовать ее в России для оплаты товаров и услуг. Это следует из текста документа и подтвердил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.