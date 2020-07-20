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Россияне смогут оспаривать задекларированные сделки с криптовалютой
Российские граждане и компании смогут оспаривать в суде сделки с криптовалютой только при условии, что они были задекларированы в России, следует из... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:18
россия
госдума рф
анатолий аксаков
экономика
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РИА Новости
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россия, госдума рф, анатолий аксаков, экономика

Россияне смогут оспаривать задекларированные сделки с криптовалютой

19:03 20.07.2020 (обновлено: 19:18 20.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКриптовалюта
Криптовалюта
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские граждане и компании смогут оспаривать в суде сделки с криптовалютой только при условии, что они были задекларированы в России, следует из законопроекта "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте", подготовленного ко второму чтению в Госдуме.
"Требования лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах", - сказано в законопроекте.
Анатолий Аксаков
19 июля, 14:36
Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме
Данный законопроект дает определение криптовалюты, но запрещает использовать ее в России для оплаты товаров и услуг. Это следует из текста документа и подтвердил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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РоссияГосдума РФАнатолий АксаковЭкономика
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