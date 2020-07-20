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Новикомбанк выступит генеральным финпартнером форума "Армия"
Новикомбанк, опорный Банк Госкорпорации Ростех, выступит генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума "Армия", который пройдет с... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:02
новикомбанк
новости компаний - экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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новикомбанк, новости компаний - экономика

Новикомбанк выступит генеральным финпартнером форума "Армия"

19:02 20.07.2020
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© Фото : АО АКБ "Новикомбанк""Новикомбанк"
Новикомбанк
© Фото : АО АКБ "Новикомбанк"
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Новикомбанк, опорный Банк Госкорпорации Ростех, выступит генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума "Армия", который пройдет с 23 по 29 августа 2020 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", сообщает пресс-служба кредитной организации.
В пресс-службе напомнили, что Новикомбанк поддерживает Форум с самого основания и традиционно является одним из его наиболее активных участников. Так, в прошлом году в рамках форума Новикомбанк подписал контракты о финансировании высокотехнологичных предприятий на сумму более 80 миллиардов рублей.
По информации пресс-службы, в рамках форума 2020 года Новикомбанк проведет круглый стол, который будет посвящен актуальной теме - "Финансовая поддержка диверсификации предприятий ОПК в рамках реализации нацпроектов". Участники круглого стола обсудят алгоритмы финансирования диверсификации предприятий ОПК в рамках национальных проектов с использованием инструментов господдержки, примеры их практической реализации и многие другие актуальные вопросы.
"Эта тема является приоритетной для банка, как важнейшего звена финансовой системы Ростеха, которое содействует реализации целей национального развития Российской Федерации, выполняя ключевые мероприятия практически всех национальных проектов. Новикомбанк в рамках этой глобальной программы оказывает финансовую поддержку предприятиям сектора, предлагая самые актуальные и выгодные инструменты развития производства. Только за 2019 год Новикомбанк профинансировал порядка 50 инвестиционных проектов на сумму более 155 миллиардов рублей. Большинство из этих проектов реализуется Новикомбанком с использованием всех возможных инструментов господдержки при организации финансирования", - говорится в пресс-релизе.
По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, для банка форум "Армия" - важная площадка, где не только подписываются стратегические контракты, но и происходит обратная связь от заемщиков.
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"Благодаря этому мы можем оценить реальные потребности предприятий, понять, какие инструменты поддержки им особенно необходимы и предложить максимально выгодные условия сотрудничества", - отметила Георгиева.
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НовикомбанкНовости компаний - Экономика
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