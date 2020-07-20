Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку

СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Мэр Анапы Юрий Поляков, возглавлявший город с 2017 года, решил уйти в отставку по собственному желанию после выезда главы региона с проверкой сферы строительства, сообщает администрация Краснодарского края.
В понедельник глава Кубани Вениамин Кондратьев выехал в Анапу. Он проверил, как ведется контроль за строительством объектов в городе. В результате со вторника на курорте начнет работу спецкомиссия, которая изучит строительство объектов. Также в Анапе ужесточат требования к выдаче разрешений на строительство. Кроме того, губернатор подчеркнул, что местная администрация не справляется с самостроями.
"По итогам выезда Вениамина Кондратьева в муниципалитет действующий мэр города Юрий Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию… Глава Анапы попросил губернатора края принять его отставку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Кондратьев поблагодарил Полякова за работу. Губернатор подчеркнул, что в Анапе активно создается правовое поле для недопущения незаконной застройки, эта работа должна быть максимально активно продолжена.
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