Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку

"По итогам выезда Вениамина Кондратьева в муниципалитет действующий мэр города Юрий Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию… Глава Анапы попросил губернатора края принять его отставку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Кондратьев поблагодарил Полякова за работу. Губернатор подчеркнул, что в Анапе активно создается правовое поле для недопущения незаконной застройки, эта работа должна быть максимально активно продолжена.