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Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку
Мэр Анапы Юрий Поляков, возглавлявший город с 2017 года, решил уйти в отставку по собственному желанию после выезда главы региона с проверкой сферы... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:02
вениамин кондратьев
анапа
краснодарский край
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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вениамин кондратьев, анапа, краснодарский край, политика

Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку

19:02 20.07.2020
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© Фото : официальный сайт МО город-курорт АнапаЮрий Поляков
Юрий Поляков
© Фото : официальный сайт МО город-курорт Анапа
СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Мэр Анапы Юрий Поляков, возглавлявший город с 2017 года, решил уйти в отставку по собственному желанию после выезда главы региона с проверкой сферы строительства, сообщает администрация Краснодарского края.
В понедельник глава Кубани Вениамин Кондратьев выехал в Анапу. Он проверил, как ведется контроль за строительством объектов в городе. В результате со вторника на курорте начнет работу спецкомиссия, которая изучит строительство объектов. Также в Анапе ужесточат требования к выдаче разрешений на строительство. Кроме того, губернатор подчеркнул, что местная администрация не справляется с самостроями.
"По итогам выезда Вениамина Кондратьева в муниципалитет действующий мэр города Юрий Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию… Глава Анапы попросил губернатора края принять его отставку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Кондратьев поблагодарил Полякова за работу. Губернатор подчеркнул, что в Анапе активно создается правовое поле для недопущения незаконной застройки, эта работа должна быть максимально активно продолжена.
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Вчера, 14:45
Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку
3594402
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Вениамин КондратьевАнапаКраснодарский крайПолитика
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