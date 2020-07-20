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Список потенциально опасных мест в условиях непогоды составят в МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение составить список мест, потенциально опасных в условиях непогоды, сообщил телеканал "360". Особенно это... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:58
2020-07-20T18:58
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение составить список мест, потенциально опасных в условиях непогоды, сообщил телеканал "360"
. Особенно это касается участков дорог.
Глава региона обратил внимание на то, что в области "беспрецедентно высокий уровень осадков". В связи с этим мобилизованы все работники экстренных служб, в частности сотрудники дорожных служб, ЖКХ и МЧС.
"Мы видим, что ситуация сегодня находится под контролем. Вместе с тем прошу вас, уважаемые главы, уделить пристальное внимание каждому населенному пункту, даже самым маленьким дачным товариществам", – отметил губернатор.
Он распорядился, чтобы зампред областного правительства Евгений Хромушин проконтролировал подготовку перечня самых опасных мест и предложил решения нейтрализации возможных проблем. Имеются в виду участки, где высока вероятность опасных подтоплений.
"Это традиционные места — вы хорошо все знаете. Чтобы мы в следующий раз не кусали локти и не тащили туда насосы. Очень важно этого не допустить", – добавил Воробьев.