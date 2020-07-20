Список потенциально опасных мест в условиях непогоды составят в МО

Мужчина с зонтом во время дождя

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение составить список мест, потенциально опасных в условиях непогоды, сообщил телеканал Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение составить список мест, потенциально опасных в условиях непогоды, сообщил телеканал "360" . Особенно это касается участков дорог.

Глава региона обратил внимание на то, что в области "беспрецедентно высокий уровень осадков". В связи с этим мобилизованы все работники экстренных служб, в частности сотрудники дорожных служб, ЖКХ и МЧС.

"Мы видим, что ситуация сегодня находится под контролем. Вместе с тем прошу вас, уважаемые главы, уделить пристальное внимание каждому населенному пункту, даже самым маленьким дачным товариществам", – отметил губернатор.

Он распорядился, чтобы зампред областного правительства Евгений Хромушин проконтролировал подготовку перечня самых опасных мест и предложил решения нейтрализации возможных проблем. Имеются в виду участки, где высока вероятность опасных подтоплений.