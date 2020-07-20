В Госдуме оценили назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

"Михаила Дегтярева я знаю как молодого, энергичного, талантливого руководителя. Попал он в Хабаровский край в непростое время. Два года назад он уже планировался на должность руководителя региона, правда, другого, но, в связи с определенными событиями, он задержался. По профессиональным качествам он вполне соответствует этому посту, опыт - дело наживное, самое главное, что у него хороший бэкграунд - очень хорошие связи, административный ресурс, поддержка центра, партии", - добавил собеседник агентства.