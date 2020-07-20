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В Госдуме оценили назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, не имеет шансов не... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:55
уголовное дело сергея фургала
дмитрий свищев
сергей фургал
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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уголовное дело сергея фургала, дмитрий свищев, сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, политика

В Госдуме оценили назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

18:55 20.07.2020
1642
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, не имеет шансов не справиться на новом посту, так как обладает талантом и серьезной поддержкой, заявил РИА Новости член данного комитета Госдумы, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 18:26
Володин оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
"У Михаила Дегтярева нет шансов не справиться на этом посту, потому что его представил президент, он выдвинут партией (ЛДПР), и он идет в регион, где за его решениями и поступками стоят судьбы сотен тысяч людей", - сказал Свищев по телефону.
"Михаила Дегтярева я знаю как молодого, энергичного, талантливого руководителя. Попал он в Хабаровский край в непростое время. Два года назад он уже планировался на должность руководителя региона, правда, другого, но, в связи с определенными событиями, он задержался. По профессиональным качествам он вполне соответствует этому посту, опыт - дело наживное, самое главное, что у него хороший бэкграунд - очень хорошие связи, административный ресурс, поддержка центра, партии", - добавил собеседник агентства.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. В понедельник президент России Владимир Путин отправил в отставку Фургала в связи с утратой доверия.
Владимир Жириновский
Вчера, 16:03
Жириновский оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
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Уголовное дело Сергея ФургалаДмитрий СвищевСергей ФургалМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПолитика
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