Парламент Молдавии отклонил вотум недоверия правительству

Депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда" вместе с депутатами партии "Действие и солидарность" на прошлой неделе зарегистрировали в парламенте проект вотума недоверия правительству Кику. Авторы инициативы считают, что кабинет министров значительно превысил свои полномочия и не справился с обязанностями, в частности, с решением проблемы социально-экономического кризиса.