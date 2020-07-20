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Парламент Молдавии отклонил вотум недоверия правительству
Парламент Молдавии на заседании в понедельник голосами 47 депутатов отклонил вотум недоверия правительству Иона Кику, сообщила спикер Зинаида Гречаный. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:06
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ион кику, зинаида гречаный, молдавия, в мире

Парламент Молдавии отклонил вотум недоверия правительству

18:49 20.07.2020 (обновлено: 19:06 20.07.2020)
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в понедельник голосами 47 депутатов отклонил вотум недоверия правительству Иона Кику, сообщила спикер Зинаида Гречаный.
Депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда" вместе с депутатами партии "Действие и солидарность" на прошлой неделе зарегистрировали в парламенте проект вотума недоверия правительству Кику. Авторы инициативы считают, что кабинет министров значительно превысил свои полномочия и не справился с обязанностями, в частности, с решением проблемы социально-экономического кризиса.
"Голосами 47 депутатов вотум недоверия правительству был отклонен", - заявила Гречаный.
Вотум недоверия отказалась поддержать коалиция социалистов и демократов, а также независимый депутат Александр Олейник.
Всего в заседании приняли участие 93 депутата из 101. Таким образом получилось, что отставку правительства поддержали всего 46 человек при необходимом минимуме в 51 голос.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
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Ион КикуЗинаида ГречаныйМолдавияВ мире
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